Malumunuz, ünlü video oyun şirketi Activision Blizzard'ın başı aylardır kadın çalışanlara yönelik mide bulandırıcı taciz iddiaları sebebiyle dertteydi. The Game Awards'ın baş yapımcısı da bu iddiaları gerekçe göstererek, Activision Blizzard'ın The Game Awards 2021'de yer almayacağını duyurdu.

Call of Duty ve World of Warcraft’ın da dahil olduğu pek çok popüler oyunun arkasındaki şirket olan Activision Blizzard, şirket içi taciz ve kadın çalışanlara karşı zorbalık sebebiyle bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi. Şirket çalışanlarının taciz skandallarına karşı grev yapmaya karar vermesiyle Blizzard başkanı J Allen Brack görevinden istifa etmiş; Kaliforniya Adil İstihdam Departmanı ise Activision’a dava açmıştı. Taciz ve zorbalık iddialarını defalarca kez reddeden Activision, en sonunda resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamayla karşı tarafla anlaşmaya vardıklarını ve 18 milyon dolar tazminat ödeyeceklerini duyurmuştu.

Bundan 2 hafta kadar öncesinde ise Xbox ve Plastation, Activision’daki taciz iddialarının, uzun bir süredir şirketin CEO’luk görevini üstlenmekte olan Bobby Kotick tarafından bilindiği ancak bu konu hakkında hiçbir önlem alınmadığı iddiaları hakkında Activision’ı sert bir dille kınamıştı. Suların bir türlü durulmadığı Activision Blizzard cephesinde bugün bir gelişme daha yaşandı. ‘The Game Awards’ın baş yapımcı ve sunucusu Geoff Keighley, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Activision’ın bu yılki The Game Awards adaylıklarının hala daha geçerli olduğunu; ancak şirketin ödüllerin bir parçası olmayacağını aktardı.

Taciz, suistimal ve saldırgan tavırlara yer yok

Keighley, kararın gerekçesi olarak ise tahmin edebileceğiniz üzere taciz skandallarını ve şirketin genel toksik ortamını gösterdi. Hiçbir şirkette veya toplulukta taciz, suistimal veya saldırgan tavırlara yer olmadığını kaydeden Keighley, “"Herkesin dünyanın en iyi oyunlarını oluşturmak için kendini güvende hissetmesi adına daha iyi ve daha kapsayıcı bir ortam oluşturmak için birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Keighley, The Washington Post ile yaptığı bir röportaj sırasında da Activision Blizzard'ın ödül töreninden kaldırılabileceğini ima etmiş; ancak bunu Activision bünyesinde çalışan geliştirici ve diğer çalışanlara zarar vermeden nasıl yapacağı üzerine düşünmekte olduğunu belirtmişti.

Diğer bir yandan Activision, The Game Awards’a katılmıyor olsa bile etkisini hissettirebilir. Şirketin başkanı Rob Kostich, The Game Awards’ın danışma kurulunda yer alıyor; yani hangi oyuna ödül veya adaylık verileceği konusunda söz sahibi olmasa bile yine de bu konuda yönlendirmeye ve rehberlik etmeye devam ediyor.