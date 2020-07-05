Bu sene içerisinde yeni nesil konsolu PlayStation 5’i çıkaracak olan Sony’nin bir konsolu ne kadar sürede ürettiği ortaya çıktı. Sony, neredeyse tamamen robotlardan oluşan, üretim açısından verimli tesisiyle 30 saniyede bir konsol üretebiliyor.

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’i çıkarmasına çok da uzun bir süre kalmadı. Konsol, bu sene sonunda dünya genelinde satışa sunulmaya başlanacak. Peki, Sony’nin konsol üretme kapasitesi ne kadar? Şirket, bir konsolu ne kadar sürede birleştirebiliyor?

Şirketin yeni nesil konsolunun üretimi konusunda Japonya’daki üretim tesisi oldukça önemli bir rol oynayacak. Tesis, hâlihazırda var olan, PlayStation 4 ailesinin yanı sıra PlayStation 5 konsolunun da üretimini gerçekleştirecek.

Sony üretim tesisi

Tweak Twon’un Nikkei Asian Review’dan aktardığı haberine göre Japonya merkezli teknoloji devinin en büyük avantajı, dakikada 2 PlayStation 4 konsolu üretebilen ultra verimli birleştirme hattı.

Japonya’nın Kisarazu şehrinde bulunan üretim tesisi, tamamen Sony’nin kontrolünde ve bu tesis, hızlı üretimini 30 metre uzunluğundaki seri üretim hattını çalıştıran Mitsubishi’nin özelleştirilmiş 32 robotuna borçlu. Bu tesis, 1994 yılında çıkan PlayStation 1’den bu yana tüm PlayStation nesillerinin donanımının üretilmesine yardımcı oldu.

Sony’nin en büyük avantajlarından bir tanesi olan bu tesis, neredeyse tamamen otomatikleşmiş durumda ve fabrikada sadece 4 insan çalışıyor. Kabloları bükmekten, ufak noktalardan geçirmeye kadar üretimin büyük bir kısmını robotlar üstleniyor. İşçiler ise hattaki bitmemiş konsolları takviye ediyor ve daha sonrasında biten ürünleri paketliyor.

Sony, bu stratejiyi 2019 yılında kullanmaya başladı ve görünüşe göre yeni nesil PlayStation 5 konsollarında üretim verimliliğinin en üst noktaya çıkarılmasına da yardımcı olacak. Şirket, bu seneden itibaren iki nesildeki dört PlayStation konsolunu üretecek: PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition.