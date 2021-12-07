Sony’den Metaverse Adımı: 4K Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliyor

Son zamanlarda gündemimizden düşmeyen ve farklı büyük şirketlerin ilgi odağı haline gelmiş olan 'Metaverse' hakkında Sony de bir hamle yaptı. Japonyalı teknoloji devi, geliştirmekte olduğu sanal gerçeklik başlığının, yüksek çözünürlük ve düşük gecikme gibi ileri seviye özelliklerinden bahsetti.

Günümüzde birçok farklı şirketin, tıpkı NFT alanında olduğu gibi Metaverse alanında da yatırımlar yaptığını görüyoruz. Öyle ki bu şirketleri derlediğimiz listemizde oyunlardan lüks giyim markalarına birçok şirket bulunuyor. Fakat bu alana yapılan yatırımlar sadece sanal dünyada olanlarla sınırlı kalmıyor.

Birçok teknoloji devi, bu alanın tutarlılığını ve işlevselliğini artırmak uğruna ürün ve hizmetler üzerinde çalışıyor. Bugün bu şirketlerden Sony, Technology Day etkinliğinde tanıttığı 4K ve 8K çözünürlük sunabilen sanal gerçeklik (VR) başlığıyla karşımızda.

Sanal gerçeklikle 4K ve 8K görüntü imkânı:

Söz konusu VR başlık, nesnelere yaklaştıkça gerçekleşen pikselleşmeden doğan ‘gerçekliğin bozulması’ sorunun önüne geçiyor. Bunun için de 4K OLED ekranlar kullanılıyor. Söz konusu VR başlıkta kullanılan OLED paneller, akıllı cep telefonlarında gördüğümüz OLED panellerin iki katı kadar fazla nokta barındırıyor.

Bunun yanında gerçekliği yine fazlasıyla aşağı çeken ‘gecikme sorunu’ da başlık üzerinde bulunan çoklu alıcılar sayesinde en aza indirilmiş. Bu da dolayısıyla dışarıdan alınan görüntünün daha hızlı işlenmesini, daha tutarlı bir sanal gerçeklik deneyiminin gerçekleşmesini sağlıyor.

4K ve 8K seçeneklerinde ise monoscopic ve stereoscopic görüntüler devreye giriyor. Bunu kabaca anlatmak gerekirse monoscopic senaryoda iki göze bir görüntü gösteriliyor. Stereoscopic senaryoda ise iki göz için iki ayrı görüntü gösteriliyor. Burada gösterilen görüntünün her senaryoda aynı olduğunu, fakat iki göze ayrı ayrı verildiğinde görüntü kalitesinin arttığını belirtelim.

Metaverse alanında ve tasarım sektöründe kullanılması beklenen VR başlığın eğlence, sağlık ve mühendislik sektörlerinde kullanılabileceği de belirtildi. Metaverse'ün ne olduğunu öğrenmek için kapsamlı fakat kısa bir şekilde anlattığımız videomuza göz atabilirsiniz.