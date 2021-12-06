Metaverse her gün farklı bir proje kapsamında karşımıza çıkıyor. Metaverse sanal evrenine giriş yapmış markaları sizler için derledik.

İnsanlık tarihinde yepyeni bir çağı temsil edecek olan Metaverse kavramı, gün geçtikçe daha sık karşımıza çıkmaya başlıyor. Metaverse, internet çağını çok daha ileriye taşıyarak markaların içeriklerine dünya üzerindeki milyonlarca insanın ulaşabilmesini sağlayacak. Ana motivasyonu bu olmasa da Metaverse, pazarlama ve reklam sektörlerini fazlasıyla geliştirecek.

Dünya üzerindeki insanların neredeyse yarısının dahi kendisinden haberi olmadan, Metaverse, oldukça büyük markalara ev sahipliği yapmaya başladı bile. Herkes tarafından bilinen büyük markaların böylesine büyük yatırımlar yapıp Metaverse’e böylesine güvenmeleri, gelecekte Metaverse’ün adını çok daha sık duyacağımız anlamına geliyor. Gelin Metaverse’e büyük yatırımlar yapan ilk firmalara birlikte göz atalım:

Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana, markaların Metaverse yoluyla en kolay para kazanabilmelerini sağlayan yol olan NFT ile Metaverse’e giriş yaptı. Markanın Genesis Koleksiyonu, dijital olarak satılabilen NFT ve tokenları içeren ilk koleksiyonu. Genesis Koleksiyonu’nun müzayedesi Eylül 2021’de sona erdiğinde markaya 5,65 milyon dolar kar sağladı. Diğer markalar çoğunluklu olarak Metaverse evreninde başka platformlar ile birlikte çalışırken, Dolce & Gabbana girişini NFT koleksiyonları ile yaptı.

Balenciaga & Fortnite iş birliği

Bir NFT koleksiyonundan ziyade, Balenciaga x Fortnite işbirliği, markanın çok daha büyük bir topluluğa erişmesini sağladı. Balenciaga’nın, 2021 sonbahar koleksiyonu Unreal Engine kullanılarak oluşturulan “Afterworld: The Age of Tomorrow” adlı kapalı bir oyun ortamında sunulduğundan, oyuncuları Fornite’a yeni bir giriş yapmak zorunda bırakmıyor. Balenciaga, yeni formatları ve teknolojileri takip etme ve benimseme konusunda hayli hızlı davranarak ismini kendi hedef kitlesi olsun olmasın tüm Fortnite oyuncularına duyurmuş oldu.

Charli Cohen'den Pokemon mağazası

Pokemon'un 25. yıldönümünü kutlamak için giyim markası Charli Cohen, İngiliz mağaza Selfridges ile dijital bir alanda dijital bir alışveriş deneyimi başlattı. Sürükleyici dijital alışveriş deneyimine bir telefon veya tarayıcı aracılığıyla erişilebilirken, bu deneyim alışveriş yapanların mağazada gezinmek ve ödüller aramak için AR kullanmalarına izin veriyor. Selfridges, özel bir alan aracılığıyla AR'ye dahil olan ilk alışveriş merkezlerinden biri. Mağazalar daha deneyimsel hale geldikçe alışveriş deneyimleri zaten bir evrim geçiriyor ve bu işbirliği, Pokemon evreninin gerçek dünyamıza girmesine izin veriyor.

Clinique: Sosyal medya çekilişi ile NFT

Clinique, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kampanyası yarışmasıyla ilk NFT'sini başlattı ve katılımcıların markanın en ikonik ürünleri Black Honey ve Moisture Surge'den ilham alan üç NFT'den birini kazanmalarını sağladı. Clinique, sosyal medyada övülen kült ürünlerle yeniden popülerlik kazanan birkaç markadan biri. NFT yarışmasını, platformlar arasında organik takipçi oluşturmak için kullandı. Ayrıca, Clinique, Estée Lauder Companies portföyünde NFT'leri piyasaya süren ilk marka olmayı da başardı. Girişim, şirketin blok zincir teknolojilerine olan lider bağlılığını ve tüketicileriyle bulundukları yerde buluşma arzusunu ara vermeksizin yansıtıyor.

Facebook Metaverse

Şu anda Metaverse sanal evrenine en çok yatırım yapan kişi Mark Zuckerberg. Zuckerberg, Metaverse’e o kadar inanıyor ki Facebook’un adını Meta olarak değiştirdi. Facebook, Metaverse'in sosyal bağlantıların bir sonraki evrimi olduğunu beyan ediyor ve Meta ile etkileşimde bulunabileceğiniz, öğrenebileceğiniz, işbirliği yapabileceğiniz ve daha önce hiç görülmemiş birçok şekilde oyun oynayabileceğiniz bir 3D alan vaat ediyor.

Facebook ekibi, bu vizyonu mümkün kılmak için şimdiden yeni teknolojiler geliştirmeye başladılar bile. Sadece 2020 yılında Facebooke’un Metaverse için yaptığı yatırım tutarı 18,6 milyar dolara ulaştı. Ayrıca proje için Avrupa’da 10.000’den fazla kişi çalışacak.

Microsoft Mesh

Microsoft, esas olarak Microsoft Teams'de kullanılmak üzere tasarlanmış sanal gerçeklik bahsi olan ve HoloLens2'nin kullanılacağı Mesh'i sundu. Teknoloji devi Microsoft, Mesh’i, “karma gerçeklik uygulamaları aracılığıyla herhangi bir yerden, herhangi bir cihazda varlığa ve paylaşılan deneyimlere olanak tanıyan bir fırsat” olarak tanımlıyor.

Coca-Cola NFT Koleksiyonu

Coca-Cola gibi diğer FMCG markaları da, yatırımlarında başarılı olmak için markalarının gücüne güveniyor. İçecek devi, Temmuz ayında çevrimiçi bir açık artırmada 575.000 Amerikan doları getiren bir NFT koleksiyonu başlattı. Metaverse evrenine NFT koleksiyonu ile adımını atan Coca-Cola da bu yeni sanal evrene hayli inanan bir marka.

Nvidia & BMW iş birliği

2021’in Nisan ayında, Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin Metaverse'e katılma ve dünyanın en büyük endüstri operasyonlarının geleceğini dönüştürme planlarını açıkladı. Şirket, oyun köklerini başka sektörlerde de geliştiriyor. Şu anda, mühendislerin işe başlamadan önce yeni iş akışlarını sanal olarak planlayıp kuracakları bir sanal fabrika oluşturmak için BMW ile ortaklık kuruyor. Nvidia CEO’su Huang, geçtiğimiz günlerde TIME’a, "İnsanların temel teknolojisi zekadır. Kendi zekamızı artırabilmemiz için zekayı otomatikleştirme sürecindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Gucci & Roblox iş birliği

Mayıs ayında Gucci, Roblox'ta Gucci Garden Experience'ı tanıttı. Temalı odalar, etkileşimli havuzlar ve sosyal alanlardan oluşan bu deneyimde, oyunculara, markanın lüks dijital ürünlerini satın alma olasılığı tanındı.

Gucci, Çinli spor giyim markası Anta ve Adidas'ın yanı sıra ücretsiz bir mobil alışveriş oyunu olan Aglet'te de ürün satıyor. Gucci, oyun meta veri tabanındaki varlığını genişleterek, meta-ticaretteki geleceği için zemin hazırlarken yeni nesil tüketicilerle marka bilinirliğini artırıyor.