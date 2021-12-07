Sony'nin bu yıl küresel çapta gerçekleştirdiği Technology Day etkinliğinde içerik üreticiliğini bambaşka seviyelere çıkaracak teknolojilerinden bahsetti. Söz konusu yenilikler, özellikle film dünyasında ve sosyal mecralarda içerik üretip konum değiştirmek zorunda kalanların işini kolaylaştıracak cinsten.

Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde içerik üreticiliği alanında kişiler, daha çok kendi imkanlarıyla farklı teknikler deniyor ve böylece farklı kapılar aralanıyor. Bu süreci şirketler, sürekli yeni hizmetler ve teknolojiler sunarak destekliyor.

Bugün bu şirketlerden Japonya merkezli teknoloji devi Sony karşımızda. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Technology Day isimli etkinliğinde önümüzdeki yıllarda kullanıcılarına sunacağı teknolojileri gösteren şirket, oldukça kapsamlı olan içerik üreticiliği alanına vereceği armağanlarla karşımızda.

Farklı çekimler için konum değiştirme zorunluluğu ortadan kalkıyor:

Etkinlikte daha önce reklam çekimlerinde ve Mandalorian dizisinde kullanıldığını gördüğümüz ‘LED ekrana ortam yansıtma’ teknolojisinden bahsedildi. Bu tekniği birçok yerde görüyor olsak da daha emekleme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz.

Bu süreci hızlandırmak adına Sony, sanal dünya ile gerçeği birleştiren sisteminin üç kilit noktasından bahsetti. Bunlar ise şu şekilde:

Crystal LED B serisi , yüksek parlaklık ve çözünürlük değerine sahip olan ve kurulumu kolay ekranlar

, yüksek parlaklık ve çözünürlük değerine sahip olan ve kurulumu kolay ekranlar 8K 60FPS kalitesinde çekim yapabilen oldukça gelişmiş VENICE 2 kamerası (Şubat 2022’de çıkış yapacak)

kalitesinde çekim yapabilen oldukça gelişmiş kamerası (Şubat 2022’de çıkış yapacak) Arka plan olarak kullanılacak görüntülerin en doğal olanı yansıtacak şekilde işlenmesini sağlayan teknoloji

Son maddede birden fazla Sony cihazının aynı işlem üzerinde çalışabilmesine vurgu yapılıyor. Bu bağlamda cihazlar, renklerin yeniden üretilmesi ve kusursuz görüntülerin elde edilmesi için kafa kafaya veriyor desek yanlış olmaz.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi içerik üreticiliğinin zorluklarından biri olan 'konum değiştirme ihtiyacı'nı adeta ortadan kaldıracak olan bu sistem, Sony'nin ortaya koyduğu geliştirmelerle hem sinema hem de sosyal medya dünyasına yeni bir soluk getirecektir.

Zira özellikle film yapımında kullanılan onca ekipmanı farklı yerlere taşıyıp 3 günde yapılabilecek bir çekim, bu imkanlarla birlikte 1 gün bile sürmeyebilir.