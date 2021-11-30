Mark Gurman, Apple'ın yeni nesil şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını açıkladı. Deneyimli analist tarafından yapılan açıklamalar, Apple'ın yepyeni bir ekosistem hayali kurduğunu gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili yaptığı açıklamalarla bilinen Mark Gurman, şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir ürün ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gurman tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, yeni bir kablosuz şarj cihazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu şarj cihazı, bir iPhone'u, bir AirPods'u ve bir de Apple Watch'u aynı anda şarj edebilecek şekilde dizayn ediliyor.

Mark Gurman, geçtiğimiz dönemlerde de benzer açıklamalar yapmış ancak Apple cephesinden bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Şirket yalnızca, yeni nesil kablosuz şarj teknolojisi MagSafe'i genişletmiş ve bir iPhone ile bir Apple Watch'un aynı anda şarj edilebilmesine imkan tanımıştı. Yeni iddialar, bunun kapsamının daha da genişletilebileceği anlamına geliyor.

"Apple, tüm büyük cihazlarının birbirini şarj etmesini istiyor"

*Belkin tarafından piyasaya sürülen üçü bir arada MagSafe şarj standını görüyorsunuz.

Gurman'a göre Apple, yalnızca üçü bir arada kablosuz şarj cihazı üzerinde çalışmıyor. Şirket, tüm büyük cihazlarının birbirini kablosuz olarak şarj edebileceği bir ekosistem kurmak istiyor. "Bir iPad'in bir iPhone'u, bir iPhone'unsa bir Apple Watch'u ya da bir AirPods'u şarj ettiğini düşünün..." diyen Mark Gurman, Apple'ın hayalindeki ekosistemi bu sözlerle açıklamış oldu.

Aslına bakacak olursak Apple, cihazların birbirlerini şarj edebilmesinin altyapısını MagSafe ile kurdu. Örneğin MagSafe Battery Pack isimli ürün, bir iPhone kablolu olarak şarja takılıyken şarj oluyor. Mark Gurman'ın açıklamaları, Apple'ın mevcut teknolojilerini genişleterek çok daha etkili teknolojiler kurmak istediği anlamına geliyor.