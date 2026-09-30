İşten eğlenceye kadar her kullanım senaryosunda 27 inçlik 2K QHD ekranı dayanıklı donanımıyla öne çıkan Casper Nirvana AIO A870, 43.621 TL'den başlayan fiyatıyla çalışma alanınızın yeni merkez üssü olmaya aday.

Son Güncelleme: 29 Eylül 2026

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Casper Nirvana AIO A870, 43.621 TL'den başlayan fiyat etiketi ve askeri standartlardaki sağlamlık testlerinden geçen donanımıyla, hem dayanıklı bir ofis asistanı hem de evde çok yönlü bir bilgisayar arayanlar için tasarlandı. 27 inçlik 2K QHD çözünürlüklü parlak ekranı, Intel Core Ultra 7'ye kadar uzanan yapay zeka destekli işlemcileri ve gizlenebilir 3.1MP kamerasıyla Casper Nirvana AIO A870, masanızdaki kablo karmaşasını bitirirken performans ihtiyacınızı tek bir ince ekranda topluyor.

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Bütçem 40-50 Bin TL Arasında, Dayanıklı Bir İş Bilgisayarı Olarak Casper Nirvana AIO A870 Alınır Mı?

40-50 bin TL bandında dayanıklı bir ofis bilgisayarı arayanlar için Casper Nirvana AIO A870, doğrudan askeri standartlarda (MIL-STD) test edilmiş dayanıklı gövdesiyle yanıt veriyor. 60℃ sıcaklıkta veya -20℃ soğukta 4 saat boyunca aktif kalabilen Casper Nirvana AIO A870, tozlu ortamlarda bile 12 saatlik testlerden başarıyla çıkıyor. Bu bütçe aralığında, özellikle depo, şantiye veya ısı değişiminin yüksek olduğu çalışma alanlarında cihaz arayanlar için Casper A870 modeli uzun ömürlü bir donanım sunuyor çünkü dayanıklılığını laboratuvar ortamında onaylanmış verilerle kanıtlıyor.

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Dayanıklılık Testi (Casper Nirvana A870) Ortam Şartları Test Süresi Yüksek Sıcaklık 60℃ 4 Saat (Çalışır Şekilde) Düşük Sıcaklık -20℃ 4 Saat (Çalışır Şekilde) Tozlu Ortam 100 mesh, 8.9 m/s hız 12 Saat

Evden Çalışanlar İçin Ekran ve Tasarım Kalitesi Yüksek All In One PC Arayışında Casper Nirvana AIO A870 Hangi Özellikleri Sunar?

Evden çalışırken 45 bin TL civarı bütçeyle ekran kalitesi yüksek bir All In One arayanlar için Casper Nirvana AIO A870, 27 inçlik 2K QHD ekranı ve 300 NIT parlaklığıyla oldukça net bir görüş alanı yaratıyor. 19.6 mm inceliğindeki çerçevesiz ekran tasarımı modern ev dekorasyonuna uyum sağlarken, gümüş renkli çizgi desenleri ve metalik logosuyla masanıza estetik bir duruş katıyor. Casper Nirvana A870'in 90 derece dönebilen ve 120 mm yükselebilen ergonomik pivot standı, gün boyu ekran başında çalışanların boyun ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor çünkü kullanıcıya özel ideal oturma pozisyonunu ve açısını bulmasını kolaylaştırıyor.

İş, Dizi-Film ve Oyun İçin Fiyat Performans Odaklı Casper Nirvana AIO A870 Beklentileri Karşılar Mı?

İş, multimedya ve günlük oyunlar gibi çok yönlü kullanımlar için 43-50 bin TL aralığında cihaz arayanları Casper Nirvana AIO A870, Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI ve 13. Nesil Core i7 işlemci seçenekleriyle destekliyor. Dahili Dolby Audio teknolojili 2x3W stereo hoparlörler, film izlerken sesleri net duymanızı sağlarken; yüksek verimli bakır tabanlı soğutma sistemi cihazın performansını yoğun anlarda dengede tutuyor. Casper Nirvana AIO A870, hem entegre yapay zeka motoruyla uygulamaların açılış hızını artırıyor hem de 45W’a kadar Intel işlemci desteği sunuyor.

Casper Nirvana AIO A870 Teknik Özellikleri Detaylar Ekran Çözünürlüğü 27 inç, 2K QHD, 300 NIT Parlaklık İşlemci Desteği Series 2 Intel Core Ultra 7 255H Ai / Core 5 210H / i7 13620H Kablosuz Ağ Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E (6.0 Ghz'e varan hız, düşük gecikme) Bellek (RAM) 8GB - 32GB DDR5 4800MHZ (Maksimum 64GB) Depolama Alanı 250GB - 2TB M.2 SSD PCIe Kamera ve Ses 3.1MP 1080p FHD+ Gizlenebilir Kamera, 2x3W Dolby Audio

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana AIO A870'in ekranı kişisel kullanıma göre ne kadar ayarlanabilir? Casper Nirvana AIO A870'in alüminyum materyalli pivot standı, kendi ekseninde 90 derece, sağa ve sola 20 derece dönebilecek yapıdadır. Ayrıca cihaz 120 mm aşağı ve yukarı hareket edebilirken, öne ve arkaya 20 derece eğilerek farklı masa yüksekliklerine adapte olabilir.

Casper Nirvana AIO A870 modelinin kamerası güvenlik açısından nasıl çalışır? Casper Nirvana AIO A870 bilgisayarda 3.1MP 1080p FHD+ çözünürlüğe sahip gizlenebilir bir bas-çıkar kamera sistemi yer alır. Görüntülü görüşmeleriniz bittiğinde kamerayı yuvasına iterek kapatabilir, fiziksel olarak kapalı olduğundan emin olabilirsiniz.

Casper Nirvana AIO A870, kablosuz ağ performansında hangi teknolojileri barındırır? Casper Nirvana AIO A870 cihazı, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E desteği ile gelir. Bu donanım, cihazın yoğun ağ trafiğinde bile %40'a varan oranda daha düşük gecikme değeri ve daha geniş kanal aralığı sunarak kesintileri azaltmasını destekler.

Casper Nirvana AIO A870 Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana AIO A870 modeli, dahili ekran kartı mimarisine sahip olduğu için yüksek grafik işleme gücü gerektiren güncel AAA kalite bilgisayar oyunlarını üst düzey ayarlarda oynamak veya ağır 3D modelleme projeleri üretmek isteyen profesyoneller için yeterli performansı sunmayabilir. Ayrıca sık sık kafede, toplantılarda veya seyahat halinde çalışması gereken kullanıcılar için cihazın 7 kilogramlık masaüstü formu ve 120W adaptörle sürekli prize bağlı çalışma zorunluluğu, taşınabilirlik beklentilerini karşılamayacaktır.