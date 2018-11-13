Örümcek Adam Oyunu İçin Çıkacak DLC’ye Ait Yeni Fragman

20 Kasım’da yayınlanacak Turf Wars isimli DLC için yeni bir fragman yayınlandı.

Marvel dünyası, şu sıralar en büyük süper kahramanını kaybetmenin acısını yaşıyor. Popüler süper kahraman filmlerinde görmeye alıştığımız için yaşını fazlasıyla unuttuğumuz Stan Lee’yi kaybettik. Bu haber herkesi üzse de bu hayalperest insanın fikirleri yaşamaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Örümcek Adam da gerek filmler gerekse de oyunlarıyla büyük kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Insomniac’ın PS4’ler için geliştirdiği son Örümcek Adam oyunu da tüm bu üzücü gelişmelere rağmen yeni içeriklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak Turf Wars DLC’si ile karşımıza çıkacak oyun, yeni bir hikaye örgüsünün yanında yeni silahlar, yeni bir düşman türü ve Iron Man temasına sahip 3 farklı Spider-Man takım elbisesi vaat ediyor.

20 Kasım’da çıkması beklenen Spider-Man: Turf Wars’un Avrupa’da 6.5 / 10 Euro arasında bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

Yeni DLC Neler Sunuyor?

Yeni DLC için yayınlanan fragmana göre oyuna Hammerhead geliyor. Metal bir kafatasına sahip olan Hammerhead, Örümcek Adam’la zorlu bir mücadeleye girecek. Turf Wars DLC’si bu başarılı hikayenin anında 3 yeni zırh, yeni düşmanlar ve silahlar sunacak. The Heist’ın ardından ikinci DLC paketi olan Turf Wars yayınlanacak. Oyuncular bu DLC’nin ardından ise Aralık ayında da Silver Lining adında yeni bir DLC’ye erişim sağlayacak. Stan Lee’nin en ünlü süper kahramanı olan Örümcek Adam’ın böyle başarılı bir oyunda karşımıza çıkması gönüllere bir nebze olsun su serpiyor.