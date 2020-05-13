Sony, Xperia telefonların satışlarında Ocak-Mart ayları arasındaki mali çeyrekte rekor düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, telefon satışlarındaki düşüşü büyük ölçüde koronavirüs salgınına bağlıyor.

Sony Xperia akıllı telefonlar, son birkaç yıldır popülerlikten uzak ve rakipleri karşısında varlık gösteremiyor. Japon teknoloji devi, bulunduğu pazar sayısını ve ar-ge masraflarını azaltarak zarar etmekten kaçınsa da düşüş, kaçınılmaz seviyelere gelmiş durumda.

Sony, 5G'nin de yardımıyla akıllı telefon pazarında pastadan daha büyük bir pay almaya çalışıyor. Ancak şirket, Xperia serisi telefonları canlandırmaya çalışsa da satış rakamları umut vermekten uzak. Hatta Sony Xperia telefonların satışları, son çeyrekte rekor düşüş gösterdi.

Xperia telefonlar tarihinin en kötü satış performansını gösteriyor

Sony, Ocak-Mart 2020 arasındaki geçtiğimiz mali çeyrekte sadece 400.000 adet Xperia telefon sattığını açıkladı. Bu sayı, şirket tarihinin en düşük seviyesi ve Sony'nin geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte açıkladığı 1,1 milyon satış rakamına göre yüzde 63,7'lik büyük bir düşüşü temsil ediyor.

Alında bakacak olursak Sony de bir düşüş bekliyordu ancak açıklanan rakamlar Xperia telefonların satışlarının, daha önce tahmin edilen 700.000 satış hedefinin de oldukça altında kaldığını gösteriyor. Satışlarda yaşanan bu büyük gerileme, büyük olasılıkla koronavirüs salgınından kaynaklanıyor. Sony, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgının talebe ek olarak hem arz hem de üretimi etkilediğini belirtti.

Sony Xperia telefonlar satış tahminlerinin çok gerisinde kaldı

Sony, 2019'un ikinci çeyreğinden 2020'nin ilk çeyreğine kadar 3,2 milyon Xperia akıllı telefon sattığını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıldan beri tahminlerini düşürerek en son 2020 yılı için 3.5 milyon adet satış hedeflediğini belirtmişti. Japon devi, Temmuz 2019'da 4 milyon adet ve Nisan 2019'da 5 milyon adet satış öngörüyordu.

Sony, koronavirüs salgınının getirdiği belirsizlik nedeniyle, önümüzdeki mali yıl için bir tahmin sunmadı. Gelecekteki sonuçlar muhtemelen Xperia 1 II ve Xperia 10 II telefonların popülaritesine bağlı olacak. Şirket, ayrıca işletme için güncellenmiş uzun vadeli planlarını da henüz açıklamadı.