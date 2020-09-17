Sony, yeni akıllı telefonu Xperia 5 II'yi duyurdu. 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefon, kimi özellikleri açıklanmamış olsa da fiyatıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Sony'nin yeni akıllı telefonu, aralık ayında piyasaya sürülecek.

Sony, düzenlediği bir etkinlikte akıllı telefon ürün gamını genişletti. "Xperia 5 II" isimli bir telefonla karşımıza çıkan şirket, telefonun yüksek fiyatıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Sony Xperia 5 II'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Sony'nin yeni akıllı telefonu, 6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. Gorilla Glass 5 korumasına sahip olan telefon, HDR desteğine ek olarak 240 Hz dokunma hassasiyeti sunuyor. Ekranın tazeleme oranıysa 120 Hz olarak karşımıza çıkıyor. Mühendisler, telefonun üzerine ekledikleri bir çerçeveye yerleştirdikler ön kamera ile tüketicilere, son dönemlerde alıştığımızdan farklı bir deneyim sunuyorlar. Ancak bu kameranın kaç megapiksel olduğu şu an için bilinmiyor.

Karşınızda Sony Xperia 5 II

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni telefonu, 8 çekirdekli Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Bu gücün hangi RAM ve depolama alanıyla kombine edildiği şu an için açıklanmadı. Ancak bu değerler muhtemelen, en az 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olarak karşımıza çıkacak. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefon, 4,000 mAh kapasiteli bir bataryayla destekleniyor. Bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı da açıklanmayan detaylar arasında yer alıyor.

Xperia 5 II, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 12 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve son olarak da yine 12 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera yer alıyor. Sony Xperia 5 II, 4K çözünürlükte 120 fps video çekimleri yapabiliyor.

Sony Xperia 5 II teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç FHD+, 120 Hz OLED

6.1 inç FHD+, 120 Hz OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: Açıklanmadı

Açıklanmadı Depolama: Açıklanmadı

Açıklanmadı Ön Kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka Kamera: 12 MP (f/1.7) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.4)

12 MP (f/1.7) + 12 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.4) Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Sony Xperia 5 II, 29 Eylül itibarıyla satın alınabilecek. Telefonun teslimatlarına 4 Aralık'ta başlanacağını açıklayan Sony, 29 Kasım'a kadar bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alan müşterilere, toplam 400 dolar değerinde hediyeler verileceğini söylüyor. Bu hediyeler bir oyun kulaklığı, 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank ve Call of Duty: Mobile'da kullanılabilecek 21,600 oyun puanı. Bunları bir kenara bıraktığımızdaysa telefonun fiyatı 950 dolar (yaklaşık 7,150 TL + vergiler) olarak karşımıza çıkıyor.