SpaceX, Boeing ile Girdiği Uzay Yarışını Kazandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX’in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronotları taşıyacak ilk özel şirket olacağını açıkladı. SpaceX, bu alanda ilk olabilmek için Boeing ile yarışıyordu.

2014 yılında NASA, Ticari Ekip Programı (Commercial Crew Program) kapsamında astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştıracak sistemler geliştirmek için hem Boeing (5,1 milyar dolar) hem de SpaceX (3,1 milyar dolar) ile sözleşme imzalamıştı. Boeing'in çözümü, ISS'e yapılacak uçuşlarda astronot başına 90 milyon dolara mal olacaktı. Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ise aynı misyonu 55 milyon dolara yapabileceğini söylüyor.

Hatta milyarder girişimci, maliyet konusundaki bu orantısızlık konusunda yakın zaman önce bir açıklama yapmış ve Boeing'in aynı şey için daha fazla ücret talep etmesinin adil olmadığını söylemişti.

Boeing’in program dahilinde geliştirdiği uzay aracı Starliner, Aralık 2019’daki ilk test uçuşunda çok sayıda yazılım hatasıyla karşı karşıya kalmıştı. SpaceX’in geliştirdiği Crew Dragon uzay aracı ise şu ana kadar Musk’ın yüzünü kara çıkarmadı. Boeing ile girdiği yarışta öne geçen SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronotları taşıyacak ilk özel şirket olacak.

Amerika’nın en köklü havacılık ve uzay şirketi olan Boeing, son yıllarda NASA’nın en önemli bir ortağı oldu ancak firmanın son dönemde hem sivil havacılıkta hem de uzay araçlarında yaşadığı felaketler, büyük bir soru işaretine neden oldu. Bildiğiniz üzere Boeing 737 Max, Endonezya ve Etiyopya'da toplam 346 kişinin öldüğü kazaların ardından üretim bandından çekilmişti.

Kalitesiz yazılım, güvenilir olmayan tasarım ve kötü koordinasyon, uzay aracı Starliner’a da sirayet etmiş gibi görünüyor. Uzay aracı ile ilgili özel bir güvenlik incelemesi yapılacağını açıklayan NASA ve Boeing, tüm Starliner yazılımlarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirecek ve kusurlu olduğu tespit edilen tüm bölümleri düzeltecek.

Bununla birlikte önümüzdeki birkaç hafta içinde işler planlandığı gibi devam ederse SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 ve Crew Dragon, astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley'i nisan veya mayıs aylarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak.