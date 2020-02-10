Crew Dragon'un Enkazı, Bir Balıkçı Tarafından Bulundu

Şanslı bir balıkçı, ABD’nin Florida eyaletindeki Daytona sahilinde avlanırken SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapısını ve iki paraşütünü buldu. Bu anları YouTube’da paylaşan adam, suyun yüzeyindeki enkazı görünce müthiş bir heyecana kapıldığını söyledi.

David Stokes adındaki Amerikalı bir balıkçı, hayatında belki de sadece bir kez tanık olacağı bir olayla karşılaştı. Arkadaşlarıyla birlikte teknesinde avlanan adam, denizde bir SpaceX Crew Dragon kapsülünün enkazına rastladı.

Suyun yüzeyinde parlak beyaz bir şey fark ettiğini söyleyen Stokes, büyük bir soru işareti ile cisme yaklaştıklarını belirtti. Kimsenin ne olduğunu anlamadığını söyleyen adam, kısa süre sonra söz konusu cismin bir SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapısı olduğunu anladığını ifade etti.

Arkadaşları enkazları geride bırakmaları konusunda ısrar etseler de, Stokes onları geri döndürüp, cismi tekneye almaya ikna etmeyi başardı. Fakat iki devasa paraşüte bağlı olan kapsülü kaldırmak o kadar da kolay değildi. Stokes ve arkadaşları, 40 dakikalık bir uğraşın ardından nihayet uzay aracının kapısını ve paraşütünü tekneye yüklemeyi başardılar.

Stokes’un paylaştığı videoda, suyun üzerinde yüzen Crew Dragon kapsülünün adı ve logosu net bir şekilde görülüyor. SpaceX, 19 Ocak'ta Florida'daki Cape Canaveral üssünde, Dragon kapsülündeki astronotların bir arıza durumunda roketten güvenli şekilde ayrılabilmesini sağlamak için bir güvenlik testi gerçekleştirmişti.

Kapsül, herhangi bir sorun olmadan Falcon 9 roketinden ayrılmayı başarmış ve güvenli bir şekilde Atlantik Okyanusu'na inmişti. Ne var ki SpaceX ekibi, paraşüt bölmesinin kapısını bir türlü bulamamıştı. O enkaz şimdi, Stokes ve balıkçı arkadaşlarının elinde.

SpaceX Crew Dragon kapsülünün bulunduğu anlar