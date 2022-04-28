NASA, Mars'a Çakılmış Bir Uzay Aracının Fotoğrafını Paylaştı

2021 yılında Perseverance isimli uzay aracı ile birlikte Mars'a ulaşan Ingenuity helikopteri, geçtiğimiz günlerde 26'ncı kez gerçekleştirdiği uçuşundan yeni fotoğraflar paylaştı.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte uzay araştırmaları daha da ileri seviyeye ulaşarak evrenin sırlarını anlamamıza yardımcı oluyor. 2020 yılında Mars’a doğru yol almaya başlayan ve gezegene 2021 yılının şubat ayında ulaşan Perseverance görevi de şüphesiz bir şekilde bu araştırmaların ne denli ileri bir seviyeye geldiğini gösteriyor. NASA’nın Mars Keşif Programı kapsamındaki bu görev, Perseverance Gezgini ve Ingenuity helikopteri isimli iki aracı içeriyor.

Mars helikopteri olarak da bilinen Ingenuity drone’u, geçtiğimiz yıl gezegendeki ilk uçuşunu yaparak tarihte bir ilke imza atmıştı. Uçarak gezegeni detaylı bir şekilde incelemek için gönderilen bu araç, o zamandan beri de uçuşlarına başarılı bir şekilde devam ediyor, Mars hakkında çığır açıcı keşifler yapmamıza olanak tanıyan görüntüleri bizlerle paylaşıyor. Şimdi de Ingenuity, yaptığı son uçuşla birlikte birçok ilginç ve yeni görüntüyü Dünya’ya iletti.

Mars’a iniş esnasında kullanılan paraşütün enkazı görüntülendi

Uçuşlarında bir yılı dolduran Ingenuity, 19 Nisan günü 26’ncı uçuşunu gerçekleştirdi. Araç, bu uçuşunda Perseverance aracının gezegene inmesine yardımcı olan paraşütün düştüğü alanı inceledi ve buradan çektiği fotoğrafı bilim insanlarına gönderdi. Görüntüler incelendiğinde paraşütün ve aracı korumak için tasarlanan bölümün Mars’a düşen bir uzay aracı gibi görünmesi de büyük dikkat çekti.

Kalıntıları gördüğümüz bu paraşüt, Perseverance gezgininin gezegene inişi esnasında aracı koruması için tasarlandı. Bir kabuk gibi görünen bölüm, aracın atmosferik giriş sırasında korunmasını sağlayarak Mars araştırmaları için büyük önem taşıyan Perseverance’nin gezegene hasarsız ve güvenli bir şekilde inmesine olanak tanıdı.

Yapılan açıklamalarda aracın atmosfere saatte 20.000 kilometre hızla girdiği, yerçekimi ve yüksek ısılara maruz kaldığı aktarıldı. Bu da paraşüt ve koruyucu bölümün ne kadar büyük bir önem arz ettiğini gözler önüne serdi. Ayrıca Mars’a en güvenli şekilde inmeyi başaran araç olan Perseverance’nin gezegenin yüzeyine saatte 126 kilometre hızla iniş yaptığını da ekleyelim.

Koruyucu bölümün enkazına baktığımızda da bazı kısımlarının-paraşüte bağlanmasını sağlayan bölge gibi- sağlam kalabilmeyi başardığını, bazı yerlerin ise çarpışmanın ve atmosfere girişin etkisiyle hasar aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra toprağa karışan turuncu ve beyaz renkli paraşüt de görüntülerde gözlemlenebiliyor (okla gösterilen kısım).

Aracı inşa eden NASA Jet İtki Laboratuvarı’ndan (JPL) Teddy Tzanetos da açıklamalarında, “Ingenuity, bunun gibi öncü uçuşlar yapmayı amaçlıyor. Ingenuity her havaya kalktığında yeni alanları inceliyor ve bizlere daha önce hiçbir görevin başaramadığı şekilde farklı bakış açıları sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, daha önce Perseverance tarafından karadan da görüntülenen bu paraşütün görüntülerinin oldukça yararlı olduğunu vurguluyor. Açıklamalara göre bu kalıntıları detaylı bir şekilde incelemek, gelecekte gezegene inecek olan uzay araçlarına yardımcı olma ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına olanak tanıma gibi konularda işe yarayabilir.