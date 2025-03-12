SpaceX, bugün sabaha karşı bir fırlatma gerçekleştirerek çok önemli 2 NASA görevini aynı anda başlattı başlattı. Peki SPHEREx ve PUNCH isimli bu görevlerin amacı ne?

En önde gelen uzay şirketi konumunda bulunan SpaceX, düzenli olarak fırlatmalar gerçekleştiriyor ve görevler başlatılmasını sağlıyordu. Şimdi ise 2 adet NASA görevini aynı anda başlattı.

Şirket, Falcon 9 roketiyle NASA’nın “PUNCH” ve haftalardır ertelenen “SPHEREx” görevini resmen başlattı. İki araç da yörüngeye birlikte götürüldü. Fırlatma, bu sabaha karşı ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü’nden gerçekleştirildi. Her

Görevlerden biri evrenin en detaylı 3D haritasını çıkaracak, diğeri ise Güneş’i inceleyecek

Öncelikle SPHEREx’e bakalım. Bu görev aslında şubat sonu başlayacaktı ancak sürekli erteleniyordu. Bugün itibarıyla resmen başlamış oldu. Görev, bilim dünyası için çok büyük bir adım atacak bir kızılötesi uzay teleskobunu içeriyor.

Bu teleskop, 2 yıl boyunca 450 milyondan fazla galaksi ve 100 milyondan fazla yıldız hakkında veri toplayarak uzayı tarayacak ve evrenin şimdiye kadarki en ayrıntılı ve renkli 3D haritasını çıkarmaya çalışacak. Detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Öte yandan PUNCH görevi ise 4 küçük uyduyu içeriyor. Bu uyduların temel amacı, Güneş’in dış katmanını ve rüzgârlarını incelemek. Bilim insanları PUNCH göreviyle Güneş’in kendisi, çevresi, rüzgârların sistemimiz üzerindeki etkileri gibi birçok konuda bilgi almaya çalışacaklar. Ayrıca gelecekte daha verimli fırlatmalar için Güneş hava durumu tahminlerini iyileştirmeye de yardımcı olacak. Bu görevin de 2 yıl süreceğini belirtelim.