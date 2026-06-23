SpaceX Hisselerinin Uçuşu Roketlerinden Kısa Sürdü: Yatırımcıların Parası Bir Günde Eridi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'in hisseleri haftaya âdeta çakılarak girdi. Üç günde toplam 600 milyar dolar silindi.

Elon Musk’ın SpaceX’i geçtiğimiz günlerde halka arz olmuş ve şirket neredeyse 2 trilyon dolarlık akılalmaz bir piyasa değerine ulaşmıştı. Bugün ise hisseler korkunç bir şekilde çakıldı.

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151 dolardan açılan hisse fiyatları, günler içinde 225 doların üzerine çıkarak rekor kırdı ancak her rüya gibi bu rüya da kısa sürdü.

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SpaceX hisselerine ne oldu?

Hafta ortasında rüzgâr tersine döndü zirve noktadan alım yapan talihsiz yatırımcıların paraları âdeta gözlerinin önünde eriyip gitti.

Piyasaların açılmasıyla SpaceX hisseleri 170 dolar seviyelerine kadar gerileyerek derin bir sessizliğe büründü. İlk günlerde alanlar hâlâ %30 kârda olsa da zirve heyecanına kapılan son dalga yatırımcılar için durum tam bir kâbusa dönüştü.

Aslında SpaceX ne kadar mali açıdan güçlü bir şirket gibi görünse de esasında ciddi bir finansal kara delikte. Şirket, tüm bu görkemine rağmen yılda milyarlarca dolar zarar etmeye devam ediyor. Üstelik Musk’ın kendi yapay zekâ girişimi xAI ile SpaceX’i birleştirme hamlesi, şirketin sırtına yeni borçlar ve bitmek bilmeyen tartışmalar yüklemiş durumda. Bu sebeple hisselerin tekrar o zirve noktasına dönmesi zor gibi.