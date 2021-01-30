SpaceX'in dev Starship uzay aracı, Trevor Mahlmann tarafından çekilen 425 MP'lik fotoğrafıyla birlikte her detayıyla önümüze geldi. Uzay aracının üstündeki tüm kaynak izleri ve yazılmış ifadeler fotoğrafta gözüktü.

Yeni bir uzay çağını başlatmayı hedefleyen SpaceX, Mars'a uçuş yapmayı planladığı Starship uzay aracıyla testler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tam haliyle 50 metrelik yüksekliğe sahip olacak (hemen hemen 15 katlı bir apartman) dev uzay aracı, son olarak yüksek irtifa testlerine girmeye başlamıştı.

Fakat biz bugüne kadar Starship'i yakından görebilme şansını elde edememiştik. İzlediğimiz fırlatma yayınlarında ve paylaşılan resimlerde Starship, her zaman gri, metal ve dev bir araç olarak gözükmüştü. Bugünse uzay aracına bakışınızı değiştirecek muhteşem bir fotoğraf yayınlandı.

Starship'in hiç görmediğimiz kadar detaylı hali:

Ars Technica'nın fotoğrafçısı Trevor Mahlmann, birkaç günlük bekleyişinin ardından sis ortadan kalkınca sonunda çekmek istediği kareyi yakaladı. Trevor, SpaceX'in Starship uzay aracını tüm detaylarıyla görebileceğimiz bir fotoğraf çekti. Fotoğraf, 425 MP (33.597 x 12.651 piksel) çözünürlüğünde.

Trevor Mahlmann'ın dilerseniz bu bağlantıdan satın alabileceğiniz fotoğrafı, ilk bakışta pek fazla detaya yer vermiyor. Ancak çözünürlük yüksek olunca fotoğrafa istediğimiz kadar yakınlaşabiliyoruz. Fotoğrafa yakınlaştıkça da Starship'in üzerindeki detayları tümüyle görebilir hale geliyoruz.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere Trevor'ın fotoğrafı, Starship'in üzerinde yer alan tüm kabloları, kaynak izlerini ve hatta elle yazılmış bazı ifadeleri tüm netliğiyle ortaya koyuyor. Trevor'ın Twitter'da yaptığı paylaşım, Elon Musk'ın da ilgisini çekti. Musk, Trevor'ın Tweet'ine "Yakında büyük estetik iyileştirmeler geliyor." yanıtını verdi.