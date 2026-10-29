Haberler Webtekno Oyun GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

×

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Webtekno'yu Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

GTA 6'nın kısa bir oynanış görüntüsü, South Park'ın yeni bölümünde yer aldı. Rockstar Games tarafından doğrulanan görüntülerde, oyundaki karakterlerden Jason'ın bir NPC ile yaşadığı sıra dışı olay dikkat çekti.