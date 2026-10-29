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GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

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GTA 6'nın kısa bir oynanış görüntüsü, South Park'ın yeni bölümünde yer aldı. Rockstar Games tarafından doğrulanan görüntülerde, oyundaki karakterlerden Jason'ın bir NPC ile yaşadığı sıra dışı olay dikkat çekti.

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı
Deniz Şen Deniz Şen /

Merakla beklediğimiz GTA 6, bu kez South Park dizisiyle gündeme geldi.

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Dizinin son bölümünde oyunun içinden alınan kısa bir oynanış görüntüsüne yer verildi.

GTA 6'nın oynanış videosunda neler var?

Kısa görüntüde, sahilde tuvaletini yapan bir köpek ve ardından hayvanın bıraktığı pisliği poşetle temizleyen sahibi görülüyor. Oyuncu, Jason karakterini kontrol ederken NPC'ye bir nesne fırlatıyor. NPC tepki vermek için arkasını döndüğünde Jason yerdeki köpek dışkısını alarak karakterin kafasına vuruyor. Sahne, GTA serisinin alışılmış sıra dışı etkileşimlerini yansıtan kısa bir oynanış örneği olarak öne çıkıyor.

Rockstar Games'in son açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek. Oyunun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanması planlanıyor.

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