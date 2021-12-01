Çinli bilim insanları, somon balıklarının spermini kullanarak çevre dostu plastik üretmeyi başardı. Geleneksel plastikler gibi kullanılabilen malzemenin tek eksiği, suyla temas ettiğinde erimeye başlıyor oluşu.

Dünyada plastik malzemelere yönelik bir savaş açıldığı ancak bu savaşın bir türlü kazanılamadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yaşanan son gelişmeler, plastik malzeme üretimi için yeni bir dönemin başlamış olabileceğini ortaya koydu. Çin'de alternatif malzemeler ile plastik üretmeye çalışan bir grup bilim insanı, somon balıklarının spermlerini kullanarak plastiğe çok benzeyen bir malzeme üretmeyi başardı.

Dayong Yang ile Tianjin isimli üniversitelerde çalışan Çinli bilim insanlarının ürettiği çevre dostu plastik, somon sperminde bulunan iki kısa DNA dizisi ile bitkisel yağın karıştırılmasıyla oluşturuldu. Bu karışımın oluşturduğu hidrojel isimli yumuşak malzemeyi dondurarak kurutan uzmanlar, bu sayede plastik gibi görünen bir malzeme üretmeyi başardılar. Şu ana kadar DNA modeli, fincan ve yapboz parçası gibi üretim yapan bilim insanları, geliştirdikleri plastik alternatifinin umut verici olduğunu düşünüyorlar.

Spermden üretilen plastiğin önemli bir kusuru var: Islanınca eriyor

Geleneksel plastiğin üretimi gibi geri dönüşümü de zordur. Çin'de üretilen çevre dostu plastiğin en önemli özelliği, çözünebilirliğinin yüksek oluşu. Doğal yollarla üretilen malzeme, doğal ortamda kolayca yok oluyor. Ancak bu malzemenin önemli bir kusuru var. Öyle ki suyla temas, çevre dostu plastiğin sonunu getiriyor. Erimeye başlayan malzeme, yeniden hidrojel haline geliyor. Uzmanlar, bunun çok da önemli olmadığını, suyla temas etmemesi gereken ürünlerde bu plastik malzemenin kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

Yapılan araştırma somon spermi üzerinden yürütülmüş olsa bile; bu maddenin farklı canlı türlerine ait spermlerden de üretilebileceği düşünülüyor. Ancak bu noktada yapılan çalışmalar yeterli değil. Bilim insanlarına göre dünya üzerinde 50 milyar ton ağırlığında DNA bulunuyor ve DNA'lar, teknik olarak plastik haline getirilebilir.