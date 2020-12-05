Önümüzdeki sene aralık ayında vizyona girmesi planlanan Spider-Man'in üçüncü filmiyle ilgili hayranları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Sony Latin Amerika kanalında, yeni filmde birden çok Spider-Man'in yer alabileceği ifade edildi.

Marvel evrenindeki en sevilen süper kahramanlardan bir tanesi olan Spider-Man, birçok oyuncu tarafından canlandırıldı ve son olarak Tom Holland ile karşımıza çıktı. Holland, Marvel Sinematik Evreni'nde de yer alan Spider-Man: Homecoming ve Spider-Man: Far From Home ile Spider-Man olarak seyircilerin karşısına çıktı.

Yine Tom Holland'ın baş rolünde yer alacağı üçüncü Spider-Man filmiyle ilgili olarak ise hayranların ortaya attığı bir söylenti bulunuyor. Buna göre üçüncü Spider-Man filminde Tom Holland'a daha önce Spider-Man'i canlandıran diğer aktörler de eşlik edecek ve film, tıpkı Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi birden çok gerçeklikte geçecek.

Üçüncü filmde Spider-Man'ler birleşiyor mu?

Hayranlar tarafından ortaya atılan bu söylentiye Sony de tuz biber ekmiş gibi duruyor. Sony Channel Latin America'da yayınlanan bir videoda şu ifadelere yer verildi: "Favori Spider-Man'in kim? Seçim yapmak zorunda değilsin, Marvel Multiverse'te her şey gerçekleşebilir. Spider-Man 3'te üç Pater Parker'ın dünyayı birlikte kurtardığını görmen oldukça muhtemel."

Movie Web'de yer alan habere göre Sony Channel Latinoamerica'nın resmi internet sitesi, videonun ortaya çıktığı YouTube kanalına bir bağlantı içermiyor. Ancak Twitter hesaplarında bu bağlantı bulunuyor. Dolayısıyla şu an için bunun resmileştiğini söylemek pek mümkün değil.

Tabii Spider-Man'in yeni filmiyle ilgili bu tür söylentileri güçlendiren farklı olaylar da bulunuyor. Mesela Andrew Garfield'ın yer aldığı The Amazing Spider-Man filmlerinde rol alan Jamie Foxx'un Electro rolünü tekrar canlandıracağı biliniyor. Ayrıca Tobey Maguire'ın yer aldığı Spider-Man filminde Doctor Octopus'u canlandıran Alfred Molina ile de görüşüldüğüne dair söylentiler bulunuyor.

Bunlara ek olarak Doctor Strange'in de filmde yer alacağı biliniyor. Strange'in buradaki rolü, Spider-Man'i diğer evrenlerdeki Spider-Man'ler ile iletişime geçmesini sağlamak olabilir. Hazır üç Spider-Man bir araya gelmişken dördüncü Spider-Man olarak Miles Morales'in de aralarına katılması hiç de fena olmaz gibi duruyor.