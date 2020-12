Marvel patronu Kevin Feige, yeni Doctor Strange filminin çekimleri devam eden Spider-Man 3 ile bağlantılı olacağını açıkladı. Buna göre 4. aşamadaki neredeyse tüm Marvel filmleri çoklu evren ile bağlantılı olacak.

Dün gece gelecek yıl dijital yayın platformu Disney+’ta yayınlanacak olan yapımlarından Loki, What If …? ve The Falcon and The Winter Soldier’ın ilk fragmanını, WandaVision’ın ise ikinci fragmanını yayınlayan Disney, yeni Marvel yapımları ile bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Fragmanların yayınlandığı aynı sunumda konuşan Marvel patronu Kevin Feige, henüz hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Spider-Man 3 ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kevin Feige’nin açıklamalarına göre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anlatımsal olarak henüz tam adı açıklanmayan Spider-Man 3 ile bağlantılı olacak. Şu an için her iki film hakkında da çok az bilgi bulunduğundan bu bağlantının nasıl olacağını bilemiyoruz ancak Doctor Strange’in Spider-Man 3’te yer alacağı bir süredir zaten konuşuluyordu.

Marvel, yeni Doctor Strange filmi ile Spider-Man 3'ü bağlayacak; ama nasıl?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, adından da anlaşılacağı üzere Avengers: Endgame’de ilk kurgusunu gördüğümüz çoklu evren teorisini merkezine alacak. Bununla birlikte; kısa süre önce Marvel’a yakın kaynaklarca aktarılan bilgiler, Tobey Maguire’nin canlandırdığı Spider-Man üçlemesindeki Doctor Octopus (Doktor Ahtapot) karakterinin ve Andrew Garfield’ın Spider-Man olduğu evrenden de Electro karakterinin Spider-Man 3’te yer alacağını ifade ediyordu. Belkide bu iki karakter, diğer iki Spider-Man’ın bulunduğu evrenden Tom Holland’ın Spider-Man olduğu evrene geçiş yaparlar ve Doctor Strange de tam olarak bu noktada filme dahil olur. Ancak bu, şu an için yalnızca bir teori.

MCU 4. aşamada bol bol çoklu evren göreceğiz

Avengers: Endgame’de uzay taşı ile birlikte ortadan kaybolan Loki’nin ve WandaVision dizisi ile Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşamasını başlatacak olan Scarlet Witch’in Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile bağlantılı olacağını zaten biliyorduk. Artık Spider-Man 3’ün de çoklu evren temalı yeni Doctor Strange devam filmi ile bağlantılı olacağını What If …?’in tamamen alternatif bir MCU sunacağını bildiğimize göre MCU 4. aşamanın bol paralel evrenli bir yapı sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de Marvel’ın yapımlar yayınlanana kadar sızıntıları engellemeyi ve sağ gösterip sol vurmayı ne kadar sevdiğini düşünürsek tüm tahminleri boşa çıkaran bir MCU 4. aşama ile karşılaşmamız da olası.

Marvel, gerçek kimliği ortaya çıkan Spider-Man'i nasıl yeniden "gizleyecek"?

Kevin Feige’nin açıklamalarına göre Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın çekimleri Londra’da tüm hızıyla devam ediyor. Spider-Man 3’ün çekimleri ise ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde devam ediyor. Son açıklamalar, yine tüm filmlerin ve dizilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu keyifli bir Marvel evreninin bizleri beklediği konusunda umut verse de Spider-Man: Far From Home’un sonunda Spider-Man’ın gerçek kimliğinin ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Marvel’ın kimliği açığa çıkan Spider-Man’ı çoklu evrenlerin olduğu bir hikayeye nasıl adapte edeceği bilinmiyor.