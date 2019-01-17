Spider-Man: Far From Home Filminde Yer Alan Mysterio Kimdir?

Spider-Man’in bir sonraki filmi olan Spider-Man: Far From Home’un fragmanı internete bomba gibi düştü. Jake Gyllenhaal’ın canlandırdığı Mysterio karakteri büyük ilgi gördü. Peki kim bu Mysterio?

Çizgi roman okurlarının ya da 90’lı yıllarda yayınlanan Örümcek Adam filmlerini izleyenlerin aşina olduğu bir karakter olan Mysterio, yeni Örümcek Adam filminde de karşımıza çıkacak. Karakter hakkında bilinmeyenler ise oldukça fazla.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: Filmler ve çizgi romanlar her zaman farklı olacak. Bu durumun tek sebebi, karakterlerin haklarının farklı stüdyolarda olması değil. Basitçe özetlemek gerekirse çizgi romanların kazandığı her kuruşa karşılık filmler yüz lira kazanıyor. Çizgi roman okuru sayısı, film izleyenlerin sayısından çok daha az. Haliyle filmler bu kitlelere göre yapılıyor ve bir filmin hikaye anlatma şekli ile bir filmin hikaye anlatma şekli birbirinden çok farklı.

IMDb ve Beyazperde.com gibi kaynaklarda Jake Gyllenhaal’ın oynadığı karakterin ismi Quentin Beck/Mysterio olarak geçiyor. Bu durumda filmdeki karakterin, orijinal Mysterio olan Quentin Beck olduğunu varsaymak mümkün.

Bu durumda Gyllenhaal oldukça yanlış bir seçim olmuş gibi duruyor. Mysterio çirkinliğiyle bilinen bir adam, hatta yaptığı seçimlerin nedenleri arasında çirkin olması da var.

Quentin Beck aslında oldukça başarılı bir dublör ve görsel efekt sanatçısı. Kendisi her ne kadar dahi de olsa yaptığı işin yeterince takdir görmediğini düşünen birisi. Beck şansını ilk olarak beyaz perdede deniyor ancak sonuçları hüsran oluyor. Bunun iki nedeni var: Birincisi aktör olarak çok da yetenekli değil, ikincisi de gerçekten tipsiz bir adam. Yönetmen olmak için ise fazlasıyla sabırsız.

Bunun üzerine kendisi bir kötü adam olmaya karar veriyor. İlk önce Tinkerer’in yanında uzaylı kostümüyle gezinip dikkat dağıtma işi yapsa da daha sonra işi kendisi yürütmeye karar veriyor. Hatta bunun için bir de planı var: Genç ve tecrübesiz Örümcek-Adam’ı devre dışı bırakmak. Buraya kadar olan kısım her kötü adamın planı olsa da Mysterio’nun planı oldukça ilginç. Daily Bugle gazetesinden ilham alarak Örümcek-Adam kostümü ile suç işleyen Mysterio, Örümcek-Adam’ı yakalayıp adalete teslim ederek kendisini bir kahraman olarak göstermeyi planlıyor. Sonuç? Örümcek-Adam kendisini yakalayıp çevirdiği dolapları açığa çıkarıyor. Başka ne olacaktı ki?

Peki Mysterio akıllanıyor mu? Hayır. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali tekrar tekrar Örümcek-Adam’ın karşısına çıkıyor. Genelde tek başına takılan bir kötü adam olsa da kendisini Sinsi Altılı gibi ekiplerle bir arada da görüyoruz.

Çok iyi kimya, elektronik ve robotik bilgiye sahip bu görsel efekt uzmanı ve illüzyonistin, mahallemizin dost canlısı Örümcek-Adam’ının başına pek çok çorap örmüşlüğü var. (Bunların arasında benim favorim kendisini bir psikolog olarak tanıtıp, Peter’i ruh hastası olduğuna inandırması.) Bunlar arasında Örümcek-Adam’ı 15 santimetre boyunda olduğuna inandırıp, oyuncaklarla dolu bir sandığa benzeyen bir lunaparka kapatmasından tutun da ciddi yaralanmalar ile sonuçlanan tehlikeli taktiksel saldırılara kadar pek çok şey var.

Temel olarak çok zeki, oldukça iyi planlar yapan bir karakter Mysterio. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla kendisi Avrupa’da kahramanlık yaparken karşımıza çıkacak. Film evreninde daha farklı ve gelişmiş teknolojiler olduğunu göz önüne alırsak orada yapabileceklerinin sayısı daha da fazla.

Buradan sonrası film hakkında tahminler içermekte, o yüzden doğru da olabilir yanlış da. Buradan sonrasını okumak tamamen size kalmış.

Bence filmde Jake Gyllenhaal’ın oynadığı karakter Mysterio’nun güçlerine sahip olsa da daha farklı bir karakter olacak. Bu karakter muhtemelen kahramanlıktan ekmek yemeye çalışan ancak pek de kahramana benzemeyen, kötü niyetten çok yanlış düşünmekten dolayı sorun yaratan bir karakter olacak. Bir noktada başarısızlık yaşaması ve bu başarısızlıktan da Örümcek Adam’ı sorumlu tutması gayet olası. Muhtemelen Mysterio’nun orijin hikayesini, farklı bir anlatımla göreceğiz. Bu defa Tinkerer yerine ilk filmde Akbaba rolünde gördüğümüz Michael Keaton ile çalışacak.

Sizce filmde Mysterio nasıl bir karakter olacak? Filme dair fikirleriniz ve teorileriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşın.