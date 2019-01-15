  • Spider-Man: Far From Home'dan 2 Fragman Birden Geldi

Marvel Hayranları Koşun: Spider-Man: Far From Home'dan İki Fragman Birden Geldi

1 dk okuma süresi
20
1
0
0
0
Uzun süreli bekleyiş son buldu ve Tom Holland'ın Peter Parker'ından ilk resmi fragmanlar geldi.

Dün bu saatlerde filmin fragmanının yayınlanmasının an meselesi olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Sızan haberler, filmin fragmanınının 15 Ocak'ta yayınlanacağı yönündeydi ve tam olarak söylendiği gibi oldu.

Birkaç gün önce yayınlanan bir raporda, dergi için özel olması gereken sızdırılmış bir Spider-Man 2 fotoğrafının, Sony'nin ilk fragmanın tanıtımını ertelemesine neden olduğunu söylenmişti. Görünen o ki sorunlar çözüldü ve Spider-Man: Far From Home'un fragmanları yayınlandı.

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan fragmanlarla başbaşa bırakıyoruz:
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://comicbook.com/marvel/2019/01/15/spider-man-far-from-home-trailer/
Etiketler: spider-man: far from home
20
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
20
1
0
0
0