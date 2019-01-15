Spider-Man: Far From Home'dan 2 Fragman Birden Geldi

Uzun süreli bekleyiş son buldu ve Tom Holland'ın Peter Parker'ından ilk resmi fragmanlar geldi.

Dün bu saatlerde filmin fragmanının yayınlanmasının an meselesi olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Sızan haberler, filmin fragmanınının 15 Ocak'ta yayınlanacağı yönündeydi ve tam olarak söylendiği gibi oldu.

Birkaç gün önce yayınlanan bir raporda, dergi için özel olması gereken sızdırılmış bir Spider-Man 2 fotoğrafının, Sony'nin ilk fragmanın tanıtımını ertelemesine neden olduğunu söylenmişti. Görünen o ki sorunlar çözüldü ve Spider-Man: Far From Home'un fragmanları yayınlandı.

Sizleri daha fazla merakta bırakmadan fragmanlarla başbaşa bırakıyoruz: