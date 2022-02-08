Toy Story'nin sevilen karakteri Buzz Işıkyılı'nın hikayesini anlatacak yeni filmden bir yeni fragraman geldi. Chris Evans'ın seslendireceği Buzz, meğer gerçekten de bir Space Ranger'mış.

Pixar’ın unutulmaz animasyon filmi Toy Story, çocukluğumuzda birçoğumuzu oyuncaklarımıza daha iyi davranmaya itmişti. Serinin yeni bir filmi daha olup olmayacağıyla ilgiliyse henüz kesinleşen bir şey yok. Toy Story 5’ten haber beklerken Pixar’ın yeni filmi Lightyear’ın duyurulması hayranlarını oldukça mutlu etmişti.

Lightyear filminde Chris Evans’ın seslendireceği Buzz’ın hikayesinde derin bir yolculuğa çıkacağız. 17 Haziran’da gösterime girecek film yayınlanan ilk fragmanıyla büyük ilgi görmüştü. Pixar, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Bu küçük robot kedi de kim?

Yayınlanan yeni fragmanda Buzz’ı başka bir gezegende mahsur kalan insanları kurtarmaya çalışırken görüyoruz. Bu yeni yolculuğunda birçok uzaylıyla başı dertte olan Buzz’a bir de robot kedi Sox eşlik ediyor. Toy Story filminde oyuncak olduğunu kabul etmeyen ve kendisini uzayı kurtarmakla görevli sanan oyuncağın esinlenildiği karateri anlacak olan filmde yine Toy Story filmlerinden gördüğümüz bazı karakterlerin de olması bekleniyor. Sox ile birlikte çıktıkları bu zorlu yolculukta, Buzz gerçek bir kahraman olacak gibi duruyor.

Fragmanda ayrıca Toy Story filmlerinde Buzz'ın ezeli düşmanı olan General Zurg'u da kısa da olma görme şansı buluyoruz.

Bir neslin aklına kazınan 'Buzz Işıkyılı' efsanesi ışık tutması beklenen bu animasyon film, şimdiden pek çok insan tarafından heyecanla bekleniyor.