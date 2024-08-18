Marvel's Spider-Man Remastered, Türkçe dublaj yapılarak bütün hikâyesinin anlatıldığı bir video hâline getirildi.

Zaman zaman bazı oyunların hikâyeleri ve sinematikleri o kadar başarılı oluyor ki insan "Keşke bu sinematiklerden film yapsalar" diye düşünmeden edemiyor. Bu oyunlardan biri olan Marvel's Spider-Man Remastered, TanProduction tarafından Türkçe dublajlanarak YouTube'da yayımlandı. Böylece oyunu oynama fırsatı bulamayanlar da yapımın hikâyesini öğrenebilecek.

Marvel's Spider-Man Remastered'da klasik bir Örümcek-Adam hikâyesi izliyoruz ancak son yıllarda ne sinemada ne de çizgi romanlarda pek göremediğimiz 20'li yaşların ortasındaki bir Peter Parker'a odaklanıyor. Mahallemizin dost canlısı örümceği bu oyunda çeşitli klasik düşmanlarına karşı mücadele veriyor.

İşte Marvel's Spider-Man Remastered Türkçe Dublajlı:

28 Temmuz'da vefat eden tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir'e adanan yapımda seslendirme kadrosu şu şekilde oldu:

Peter Parker: Tan Şahinkanat

Mary Jane Watson: Melike Öztürk

Otto Octavius: Sinan Divrik

Norman Osborn: Bora Sivri

Wilson Fisk: Tarkan Koç

May Parker: Ayşe Kurtel

Miles Morales: Ömer Şerif Erzurumlu

Yuri Watanabe: Asuman Burnak

Gloria Davila: Gül Tanyolaç

Rio Morales: Melissa Menteşe

Rose Rosemann: Ekin Ayça Gümüş

Jefferson Davis: Aykut Akkaşoğlu

Electro: Ege Gürel

Rhino: Can Sivri

Mr. Negative: Umut Aksoy

Scorpion: Uğurcan Akbaş

Başkan Vekili: Onur Pakel

Anonymous Caller: Atakan Arısoy

Komite Müdürü: Miray Özdönmez

Dr. Michaels: Ömer Yıldıran

Haber Spikeri: Nehir Yıldız

Vulture: Uğur Taşdemir

TanProductions daha önce de God of War, Red Dead Redemption II, Detroit: Become Human gibi yapımlara da Türkçe dublaj yapmıştı.