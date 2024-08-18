Zaman zaman bazı oyunların hikâyeleri ve sinematikleri o kadar başarılı oluyor ki insan "Keşke bu sinematiklerden film yapsalar" diye düşünmeden edemiyor. Bu oyunlardan biri olan Marvel's Spider-Man Remastered, TanProduction tarafından Türkçe dublajlanarak YouTube'da yayımlandı. Böylece oyunu oynama fırsatı bulamayanlar da yapımın hikâyesini öğrenebilecek.
Marvel's Spider-Man Remastered'da klasik bir Örümcek-Adam hikâyesi izliyoruz ancak son yıllarda ne sinemada ne de çizgi romanlarda pek göremediğimiz 20'li yaşların ortasındaki bir Peter Parker'a odaklanıyor. Mahallemizin dost canlısı örümceği bu oyunda çeşitli klasik düşmanlarına karşı mücadele veriyor.
İşte Marvel's Spider-Man Remastered Türkçe Dublajlı:
28 Temmuz'da vefat eden tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir'e adanan yapımda seslendirme kadrosu şu şekilde oldu:
- Peter Parker: Tan Şahinkanat
- Mary Jane Watson: Melike Öztürk
- Otto Octavius: Sinan Divrik
- Norman Osborn: Bora Sivri
- Wilson Fisk: Tarkan Koç
- May Parker: Ayşe Kurtel
- Miles Morales: Ömer Şerif Erzurumlu
- Yuri Watanabe: Asuman Burnak
- Gloria Davila: Gül Tanyolaç
- Rio Morales: Melissa Menteşe
- Rose Rosemann: Ekin Ayça Gümüş
- Jefferson Davis: Aykut Akkaşoğlu
- Electro: Ege Gürel
- Rhino: Can Sivri
- Mr. Negative: Umut Aksoy
- Scorpion: Uğurcan Akbaş
- Başkan Vekili: Onur Pakel
- Anonymous Caller: Atakan Arısoy
- Komite Müdürü: Miray Özdönmez
- Dr. Michaels: Ömer Yıldıran
- Haber Spikeri: Nehir Yıldız
- Vulture: Uğur Taşdemir
TanProductions daha önce de God of War, Red Dead Redemption II, Detroit: Become Human gibi yapımlara da Türkçe dublaj yapmıştı.