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11 Emmy Adaylığı Alan ve Çok Sevilen Prime Video Dizisi Spider-Noir İptal Edildi

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Amazon, çok ilginç bir karara imza attı. 11 Emmy ödülü adaylığı alan, izleyenlerin çok sevdiği Örümcek Adam dizisi Spider-Noir'ı iptal etti.

11 Emmy Adaylığı Alan ve Çok Sevilen Prime Video Dizisi Spider-Noir İptal Edildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Mayıs ayında yayımlanan ve Örümcek Adam’ın 1932’li yıllarda yaşayan Ben Reilly isimli bir versiyonunu anlatan Spider-Noir’in dizisi, mayıs ayında resmen yayımlanmıştı. Prime Video imzası taşıyan yapım, kısa sürede izleyenler tarafından büyük ilgi çekmişti ve harika yorumlar almıştı.

Ancak geçtiğimiz günlrde herkesi şaşkına uğratan bir gelişme yaşandı. Nicolas Cage’i Spider-Noir olarak gördüğümüz yapım, sekiz bölümlük ilk sezonunun ardından Amazon tarafından iptal edildi.

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11 Emmy Adaylığı Alan ve Çok Sevilen Prime Video Dizisi Spider-Noir İptal Edildi
noi

11 Emmy adaylığı almıştı, izleyenler tarafından çok sevilmişti

noi

Burada şaşırtıcı olan şey, dizinin oldukça başarılı olmasına rağmen iptal edilmesi. Öyle ki Spider-Noir, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emmy Ödül töreninde toplamda 11 adaylığa sahip. Bu yıl Prime Video’nun en çok adaylık kazanan içeriğiydi. Aday gösterildiği kategoriler arasında En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Jenerik Tasarımı, En İyi Ses Miksajı, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Sinematografi, En İyi Dublör Performansı, En İyi Müzik Bestesi, Tek Bölümde En İyi Özel Görsel Efekt, En İyi Dublör Koordinasyonu, En İyi Protez Makyaj ve En İyi Özgün Müzik ve Şarkı yer alıyordu.

Dizi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından da oldukça beğenilmişti. Rotten Tomatoes platformunda eleştirmenlerden %92, izleyicilerden ise %90 puan almayı başaran "Spider-Noir", Nielsen streaming ölçümlerine göre ilk altı haftasında toplam 2,6 milyar dakika izlenme süresine ulaşmıştı.

Yani ne az izlendi, ne kötü yorum aldı ne de başarısız oldu. Tüm bunlara rağmen iptal edilmesi oldukça tuhaf. Tabii ki perde arkasında başka şeyler yaşanmış olabilir. Nedenine dair herhangi bir resmî açıklama yok.

Marvel Comics'in "Spider-Man Noir" karakterinden uyarlanan ve Oren Uziel tarafından televizyona aktarılan dizi, 1930’lu yıllarda Büyük Buhran döneminin New York'unda geçiyor. Nicolas Cage dizide, yaşadığı kişisel bir trajedinin ardından geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan, şansı yaver gitmeyen deneyimli özel dedektif Ben Reilly karakterini canlandırıyordu. Karakter, aynı zamanda şehrin tek süper kahramanı olarak mücadele veriyordu. Kadroda Nicolas Cage'e Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston ve Brendan Gleeson gibi isimler eşlik ediyordu.

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