Spotify, kullanıcılarının bir yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, albümleri ve daha fazlasını listelediği 2021 Özeti'ni yayınladı.

Dijital müzik platformu Spotify, her yıl kullanıcılarına o yıl boyunca en çok dinledikleri şarkılar, albümler, podcastler, sanatçılar ve müzik türleriyle yılın özetini hikaye formatında sunuyor. Bu yılın en çok dinlenenler listesi 2021 Özeti yayınlandı.

Spotify’ın dinleyicinin yıl içindeki en unutulmaz dinleme anlarını yakından inceleme fırsatı sunduğu 2021 Özeti, Spotify hesabınıza giriş yaparak erişebilir, bir yıllık dinleme özetinizi Spotify’ın hazırladığı paylaşım kartları ile Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook ve TikTok’ta paylaşabilirsiniz.

Bu yıl birçok yenilik eklendi

Kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük müzik akış hizmeti olan Sportify her yıl, yıllık özetiyle dünyanın dinleme alışkanlıklarını inceliyor. Şirketin açıklamasına göre bu yılki Wrapped, kullanıcılar için yepyeni kişiselleştirilmiş özellikler içeriyor.

Bu yıl eklenen Wrapped deneyimleri

Audio Aura: Spotify, yılın en iyi müziğinin ruh halini görselleştirmek için aura uzmanıyla çalışmaya başladı. Spotify, Audio Aura özelliği ile ses auranızı en iyi iki müzik ruh halinize göre görselleştiriyor.

Spotify, yılın en iyi müziğinin ruh halini için aura uzmanıyla çalışmaya başladı. Spotify, Audio Aura özelliği ile ses auranızı en iyi iki müzik göre görselleştiriyor. “İki gerçek bir yalan” oyun kartları: ,Bu yıl boyunca dinledikleriniz ile ilgili 2 doğru, 1 yanlış bilgiyi sunarak hangisinin yanlış olduğunu bulmanız üzerine hazırlanan; arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz etkileşimli, veri tabanlı bir oyun.

,Bu yıl boyunca dinledikleriniz ile ilgili 2 doğru, 1 yanlış bilgiyi sunarak hangisinin yanlış olduğunu bulmanız üzerine hazırlanan; arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz etkileşimli, veri tabanlı bir oyun. 2021 The Movie: Hayatınızın bu yılı bir filme dönüşse hangi müzikler yer alırdı? Spotify, bu yılınıza özel bir film müziği oluşturmak için verilerinizi tarayarak, hayatınızın sinematik anlarına uygun şarkıları bir araya getiriyor.

Hayatınızın bu yılı bir filme dönüşse hangi müzikler yer alırdı? Spotify, bu yılınıza özel bir oluşturmak için verilerinizi tarayarak, hayatınızın uygun şarkıları getiriyor. 2021 Wrapped Blend: Bu yenilik, Spotify’ın bu yılın başlarında tanıttığı Blend çalma listesi özelliğiyle 2021’de en iyi müzik trendlerinizin herhangi bir arkadaşınızla nasıl eşleştiğini görmenizi sağlıyor.

Türkiye’de en çok dinlenen ilk 10 şarkı

Bilmem Mi? - Sefo Seni Dert Etmeler - Madrigal Krvn - UZI Bul Beni - Ezhel Martılar - Edis Dua - Güneş, UZI Umrumda Değil - UZI Makina - UZI Ralli - Lvbel C5, Batuflex

Ölebilirim - Bedo, Patron

Kullanıcılar Twitter'da Spotify listelerini paylaştı