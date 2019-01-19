Sesli komutlar ile yönlendirilecek Spotify'ın araç içi müzik çalarının 2019'un sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Müzik çaların yurt dışı satış fiyatının 100 $ olması bekleniyor.

The Financial Times'da yayınlanan habere göre Spotify, bu yılın sonunda sesli komutlar ile çalışacak bir araç için müzik çalar piyasaya sürecek. Daha önce şirketin Spotify uygulaması ile yönetilebilen bu tarz ürünler üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Bugün paylaşılan haber, iddiaları doğrular nitelikte. Spotify'ın bu girişimi, Apple'ın CarPlay, Google Asistan/Android Auto ve Amazon Alexa gibi şirketlerin araç içi teknolojilerindeki hakimiyetini sarsabilir.

Spotify'ın piyasaya sürmeyi planladığı cihaz, Spotify ile uyumlu çalışan Apple'ın CarPlay ve Google'ın Android Auto'suna kıyasla kullanıcılara direkt olarak müzik sunacak. Bluetooth ile araç içi müzik setleri ile senkronize olabilen bu cihazda, sevdiğiniz çalma listelerini düzenleyebileceğiniz tuşlar da bulunuyor. Sesli komut desteği olacak cihazın depolama kapasitesi ve LTE bağlantısı gibi özellikleri henüz netlik kazanmış değil.

Şirketin üreteceği müzik çalar, iddialara göre 12 aylık bir abonelik taahhütü gerektirecek. Bluetooth destekli stereo sistemler ile uyumluluk sunulacak cihazın bu özelliği sayesinde potansiyel müşterilerilerin çok geniş bir tabana yayılması bekleniyor. 100 $'a satışa çıkması beklenen müzik çalar, araç içi eğlence sistemlerinde bir devrime sebep olabilir.