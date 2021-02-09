Popüler çevrimiçi şarkı dinleme platformu Spotify, canlı şarkı sözleri özelliğini ABD'de de test etmeye başladı. Şirket, geçtiğimiz sene de 26 ülkede bu özelliği test etmeye başlamıştı.

Günümüzün en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify'a gelmesi istenen özelliklerden bir tanesi de şarkı sözleri özelliğiydi. Birçok kullanıcı, uzun zamandır Spotify'ın bu özelliği getirmesini istiyordu.

Şirket, bu özelliği en sonunda ABD'deki kullanıcılarla birlikte test etmeye başladı. Yani ABD'deki bazı kullanıcılar, dinledikleri şarkılarla senkronize bir şekilde şarkı sözlerini de görüntülemeye başladı.

Spotify, canlı şarkı sözleri özelliğini test etmeye başladı

Spotify şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bu özelliğin ABD'deki bazı kullanıcılarla birlikte test edildiği ifade edildi. Ayrıca Spotify'da kullanıcı deneyimini geliştirmek için düzenli olarak testlerin yapıldığı ve bunlardan bazılarının geniş kullanıcı kitlelerine sunulduğu, bazılarının ise şirkete önemli dersler kazandırdığı ifade edildi.

Tabii Spotify'ın şarkı sözlerini de şarkıların yanında sunma planı yeni değil. Şirket, daha önce Musixmatch ile iş birliğine gitmiş ancak bu ortaklık 2016 yılında son bulmuştu. Daha sonra Genius ile bir ortaklık yapılmıştı. Bu ortaklığın sonucunda "Behind the Lyrics" özelliği doğmuştu.

Spotify, şarkı sözleri özelliğini geçtiğimiz sene 26 ülkede test etmeye başlamıştı. Tabii şirket sözcüsünün de belirttiği gibi test edilen tüm özelliklerin geniş kullanıcı kitlesine sunulması gibi bir durum söz konusu değil. Spotify'ın yaptığı bu testleri, gerçek hayatta hiçbir zaman deneyimleyemeyebiliriz.

Bu tür özelliklerin, Spotify'ın Apple Music ve Deezer gibi rakipleriyle rekabet etmesi önemli olduğunu söylemekte fayda var. Ancak Spotify, bu özelliği olmadan da oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyor.