Spotify, 2020'nin Son Çeyreği İçin Durum Raporunu Yayımladı

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, 2020'nin dördüncü çeyreğine ait mali durum raporunu paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan rapora göre Spotify hem kullanıcı sayısını hem de kullanıcılardan elde ettiği geliri artırmış oldu. Spotify artık aylık 345 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Son yılların en popüler çevrimiçi müzik platformu olma unvanını korumaya devam eden Spotify, 2020 yılının son çeyreği için mali durum raporunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz yılın son üç aylık periyodunda 25 milyon aktif abone daha kazanıldığı, böylelikle de Spotify'ın aktif kullanıcı sayısının 345 milyona ulaştığı belirtildi. Analistlerin aynı çeyrek için ön görüsü ise 343 milyondu. Ayrıca Spotify, artık 155 milyon premium aboneye sahip. Bu abone sayısı, Spotify premium kullanıcılarının sayısının, bir yıllık süreçte yüzde 24 artış yaşadığı anlamına geliyor.

Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin gelirleri de yükselmiş durumda. Buna göre şirket, premium kullanıcılar sayesinde, geçtiğimiz çeyrekte 1 milyar 887 milyon euro kazandı. Platformun podcast destekli reklamlardan sağladığı gelirse 281 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylelikle şirketin geçtiğimiz çeyrekteki net kazancı, 2 milyar 168 milyon euro olmuş oldu. Bu miktar, yıllık bazda yüzde 17 büyüme yaşandığını ortaya koyuyor.

Kullanıcılar, müziklerin yanı sıra podcast'lere de ilgi gösteriyor

Spotify'ın 2020'nin son çeyreği için hazırladığı mali rapor, olumluymuş gibi görünse de istenen düzeyde değil. Zira analistler, şirketin 2021 yılı için ön görülerini çoktan açıklamışlardı. Ancak bu ön görüler, bugün açıklanan mali rapordan sonra yüksek kalmış oldu. Spotify tarafından yapılan açıklamalarda, 2021 yılı için 9.01 milyar euro ila 9.41 milyar euro aralığında gelir beklenildiği ifade edildi. Analistlerin beklentisi ise 9.28 milyar euro ila 10.09 milyar euro aralığını konuşuyorlardı.

Spotify, 2021 yılına dair ön görülerinde kullanıcı sayılarına da değindi. Buna göre şirket, 2021 yılında 407 ila 427 milyon aralığında toplam kullanıcıya ulaşacağını düşünüyor. Bu hedefin tutturulup tutturulmayacağı, ilerleyen aylarda kendisini göstermeye başlayacak.