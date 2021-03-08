Spotify, 8 Mart'a Özel 'En Çok Dinlenen Kadınlar'ı Açıkladı

Spotify, geleneksel hale getirdiği kendine has 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Bu kapsamda hem dünyanın hem ülkelerin en çok dinlenen kadın şarkıcıları ile kadın yapımı podcast yayınlarını açıklayan platform, 2021 yılındaki ilk en'lerini de duyurmuş oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kendine has bir kutlama yaptı. Bu bağlamda her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da hem dünyanın en hem de ülkelerin en çok dinlenen kadın sanatçılarını açıklayan platform, bu özel günde kadın sanatçıları onurlandırmış oldu. Peki 1 Ocak 2021 ila 22 Şubat 2021 tarihleri kapsayan istatistiklere göre dünyanın ve Türkiye'nin en çok dinlenen kadın şarkıcıları kimler?

Spotify'ın yaptığı açıklamalara göre tüm dünyada en çok dinlenen kadın şarkıcı, "Taylor Swift" oldu. Son yılların en popüler şarkıcılarından bir tanesi olan Ariana Grande'nin ikinci olarak açıklandığı listenin üçüncü sırasında ise Dua Lipa yer alıyor. Listenin devamında, Halsey, Karol G ve BLACKPINK bizleri karşılayan isimler oluyor.

Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcı: Sezen Aksu

Spotify'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de en çok dinlenen kadın şarkıcı, Minik Serçe lakabıyla da bildiğimiz Türk pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu oldu. Müzik kariyeri çok uzun olmasa da milyonlara hitap etmeyi başaran şarkıcı Zeynep Bastık ise Türkiye'de en çok dinlenen ikinci kadın şarkıcı. Spotify, üçüncü sırada Billie Eilish'in olduğunu söylerken, listenin devamında ise Sertab Erener, Yıldız Tilbe, Taylor Swift, Lil Zey, Ariana Grande, Lana Del Rey ve Tuğçe Kandemir yer alıyor.

Türkiye'de en çok dinlenen kadın podcast yayını ise "umarim annem dinlemez"

Spotify, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak yaptığı açıklamalarda, dünyanın ve ülkelerin en popüler podcast yayınlarına da değindi. Platformun yaptığı açıklamalara göre 1 Ocak ila 22 Şubat tarihleri arasında en çok dinlenen kadın yapımı podcast, umarim annem dinlemez oldu. Bu yayını Merdiven Altı Terapi ve Nasıl Olunur? isimli programlar takip etti. Dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayını ise Ashley Flowers ve Brit Prawat tarafından yayınlanan Crime Junkie oldu.

Bizler de Webtekno ekibi olarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, "İyi ki varsınız" diyoruz.