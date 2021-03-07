Son zamanda oldukça popülerleşen “Spotify çalma listesi” reklamlarını Instagram’da sıkça görür olduk. Özellikle ilgilendiğiniz müzik tarzlarına özel bu reklamlar neden karşımıza çıkıyor?

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify dünya çapında birçok yeraltı sanatçısını meşhur eden ve onlara para kazandıran bir alan haline geldi. Özellikle takip ettiğiniz birçok sanatçı dijital platformlarda önce “Spotify’a” giriş yapıyor.

Gelişen teknolojinin ses sanatçılarını CD, plak, kaset gibi fiziksel müzik dinlenebilecek araçlardan, dijital platformlara sürüklemesinin ardından yeni bir sektör doğmaya başladı. Spotify’ın sanatçılara dinlenme sonuçlarına göre ödeme yaptığı zaten bilinen bir özelliği. Ortalama 500.000 dinlenme karşılığında 2000 dolar kazandığınız Spotify’daki bu gelir kapısı sayesinde “birileri” para kazanmaya başladı.

#1: Spotify’da para kazanmak istiyorsan çalma listelerine girmeye çalış

Bildiğiniz üzere Spotify’a giriş yapacak sanatçılara en çok önerilen, büyük çalma listelerinin sahipleriyle iletişime geçerek, şarkılarını bu listelere mutlaka yerleştirmesi gerekliliği söyleniyor. Böylelikle sanatçılar hem kanallarına abone kazanabiliyorlar hem de gelir kapısı yaratabiliyorlar.

Müzik stüdyosu ve plak şirketi anlaşmanıza göre elbette burada bir gelir dağılımı yapılıyor. Elbette bu noktada Spotify’da bulunan “çalma listeleri” bir anda değere kıymete binmeye başladı. “Dur yahu ben buradan para kazanırım” diyenler için yeni gelir yöntemi doğdu.

#2: İlk fark eden yayıncılar oldu

Youtube, Twitch.TV vb. yayıncılar Spotify çalma listesi sektörünü fark edenler arasında yer alıyorlar. Birçok yayıncı takipçilerini Spotify çalma listelerine abone olmak üzere davet etmeye başladılar. Burada Türk yayıncıların bu vizyona tam olarak ortak olup olmadığını söylemek çok zor ancak özellikle ABD'li yayıncılar birçok ünlü isme çalma listelerinde yer vererek ciddi paralar kazanmayı başardılar.

Özellikle L.A’lı sanatçıların sıkça tercih ettikleri Spotify çalma listeleri için ünlü yayıncı ve Youtuber’larla iletişime geçtikleri birçok mecrada deşifre oldu. İlk etapta birçok Youtuber’ın şarkı çıkarıp, takipçilerini Spotify’a yönlendirerek para kazandığı mecra bir anda kocaman bir reklam alanına dönüştü.

#3: İtibar yönetimi ve reklam için Spotify çalma listelerini kullanma fikri

Reklam ve PR konusuna oldukça müsait olan bu listelere “ünlü sanatçıların” girişi sadece para kazanmak için değildi. Örneğin; “Çıkardığı yeni şarkıyla Spotify’da ilk gün 1 milyon dinlendi” gibi itibar yönetimi amaçlı da ciddi bir viral reklam kaynağı oldu.

Şöyle düşünün, kalabalık bir çalma listesine abone oldunuz ve bu liste tam size hitap ediyor. Bir anda liste güncellendi ve çalma listesindeki 3. şarkı değişti. Çok önemsemediniz ve listeyi dinlemeye devam ettiniz. Evet sizin için oldukça normal bir durum keza çalma listesinin sahibi değişiklik yapabilir. Ama elbette bu liste sahinin “çalma listesinden bir konumu satmış olması da son derece muhtemel.

#4: Instagram’da çıkan çalma listesi reklamları neyin nesi?

Sosyal medya reklamcılığı insanların en çok tercih ettiği ve genç nüfusa direkt olarak ulaşılabilecek en doğru mecralardan biri olarak biliniyor. “Instagram sponsorlu reklamları” ile karşınıza çıkan ve sevdiğiniz müzik türünü içinde barındıran kısa videolar ile sizi Spotify çalma listelerine yönlendiriyorlar. Firmalar Instagram üzerinden verdikleri bu reklamlarla dünyanın her yerinden insanı çalma listelerine abone olmaya davet ediyorlar.

Ardından sanatçılara büyük aboneli çalma listeleri içinden konumlandırma satıyorlar. Küçük bir araştırmayla Spotify ajansları bile bulabilirsiniz. Oluşturdukları çalma listesi havuzlarıyla ünlü ya da ünsüz sanatçılara hizmet veren bu ajanslar Spotify’da kendilerine bir gelir modeli oluşturmuş durumdalar.

#5: Dijitalleşen dünyada her şey gelir modeline dönüşüyor

"Spotify çalma listelerinden nasıl para kazanırım?" sorusunun yanıtını sizlere verdiğimiz bu makalemizde aslında dikkate almanız gereken esas konu: “Topluluk oluşturulabilen her platformun bir gelir kapısı” olduğu gerçeği.

En son Clubhouse odalarından bile bir gelir modeli yaratılabileceği tartışmalarının döndüğü dijital dünyada, Spotify üzerinden böyle bir gelir modeli oluşturmak sizi çok şaşırtmamış olsa gerekli. Belki bu yazının ardından birçoğunuz “Spotify çalma listesi” aboneliklerinizi kontrol edeceksiniz ya da okuyucular arasından Spotify çalma listesi üzerinden “para kazanmayı” deneyecekler olacak. Elbette bu para akışı ve ticaret bir şekilde devam edecek. Unutmamalısınız ki “Spotify Influencerları” gerilla marketing yaparak aranızda olmaya devam edecekler.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Spotify çalma listeleri üzerinden kazanılan para konusunda fikriniz var mıydı? Lütfen yorumlarda belirtin.