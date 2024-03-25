Spotify, Birleşik Krallık'ta test etmeye başladığı yeni özellik ile birlikte kullanıcılarına, farklı kategorilerde videolu eğitim içerikleri sunmaya başladı.

Spotify'ın Birleşik Krallık'taki kullanıcıları, dün akşam uygulamaya girdiklerinde üç kategori olan müzik, podcast ve sesli kitap kategorilerini görebilirken bugün ise dördüncü bir kategoriyle karşılaştılar: çevrimiçi kurslar. Platformun yeni test ettiği özelliği, kullanıcıların platformu kullanarak kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak.

Firmanın bugün başlattığı yeni denemede, BBC Maestro, Skillshare, Thinkific ve PlayVirtuoso'dan bazı kurslar Spotify'ın mobil uygulamasına ve masaüstü sürümüne eklendi. Şidilik sadece İngiltere'de açılan özelliğin dünyanın geri kalanına yayılıp yayılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Spotify,, farklı alternatifleri değerlendiriyor

Aslında videolu kurs içerikleri pek de Spotify'ın tarzı gibi durmuyor ancak son dönemde platformda daha fazla video içerik desteği olduğu göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde platforma yüzlerce video klibin ekleneceği açıklanmıştı.

Spotify Ürün Müdürü Mohit Jitani'nin sözlerine göre hâlihazırda eğitim almak için podcastleri kullanan çok sayıda kullanıcı var ve bu nedenle de eğitim alanında deneyler yapmaları da hiç şaşırtıcı değil.

Spotify iş birliği ile birlikte eğitim içeriği üreticileri yalnızca daha geniş kitlelere ulaşmakla kalmayacaklar. Platformdaki kullanıcı bilgileri sayesinde içerikleri hedef kitlelere daha çabuk ulaşacak. Şimdilik Spotify'a eklenen içerikler müzik yapma, yaratıcılık, ekonomi ve sağlıklı yaşam kategorilerinde olacak.

Spotify bu içerikler için freemium modelini kullanacak. Ücretsiz ve premium üyeler, derslerin ilk iki içeriğini ücretsiz olarak izleyebilecekler. Daha fazlasını izlemek için ise ödeme yapmaları gerekecek. Doğrudan mobil uygulamadan alınamayacak olan aboneliklerin internet sitesinden alınabilmesi mümkün olacak.