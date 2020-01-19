Müzik akış platformu Spotify, evcil hayvanınıza özel çalma listesi oluşturabileceğiniz yeni hizmetini devreye soktu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, evcil hayvanlarına dair yanıtlayacağı sorulardan sonra özel bir çalma listesine ulaşabilecekler.

İsveç merkezli müzik akış platformu olan Spotify, son zamanlarda kişiselleştirilmiş oynatma listelerini iyileştirmenin yeni yollarını deniyor. Bu doğrultuda şirket, kısa bir süre önce yolculuklar için oluşturulmuş kişiselleştirilmiş bir çalma listesi olan ‘Soundtrack Your Ride’ı duyurmuştu. Şimdiyse müzik devi, evcil hayvanlarınız için çalma listeleri oluşturabileceğiniz yeni bir araç sunuyor.

Evcil hayvanlara özel olarak tasarlanan yeni özellik, dinleme alışkanlıklarınıza ve evcil hayvanınızın doğasına ilişkin sorulan birkaç soruya verdiğiniz yanıtlara göre 30 şarkı derliyor. Sorulan bu sorularsa temel olarak şarkıların ne tarzda olacağını belirliyor.

Spotify’dan evcil hayvanınıza özel çalma listesi:

Spotify’ın yeni özelliğinden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle tabii ki bir Spotify hesabında oturum açması gerekiyor. Ardından şimdilik yalnızca kedi, köpek, kuş, hamster ve iguana seçeneklerinin bulunduğu listeden hayvanınızı seçmeniz gerekiyor. Sonraki adımdaysa evcil hayvanınızın genellikle rahat mı yoksa enerjik mi, utangaç mı yoksa arkadaş canlısı mı olduğunu belirlemek için bazı soruları yanıtlamanız isteniyor.

Hangi hayvana sahip olduğunuzu seçip verilen tüm sorularını yanıtladıktan sonra son aşamada Spotify, evcil hayvanınızın adını soruyor. Bu noktada dilerseniz hayvanınızın fotoğrafını da ilgili çalma listesine yükleyebiliyorsunuz. En nihayetinde tüm aşamaları tamamladığınızdaysa birkaç saniyelik bekleme süresinin ardından evcil hayvanınıza özel bir çalma listesi karşınıza çıkıyor.

Hayvanınız için hazırladığınız bu liste, doğrudan çalma listelerinizin arasına ekleniyor ve kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca listede yer alan sanatçıların genellikle sizin dinlediğiniz isimlerden oluştuğunu da belirtelim. Unutmadan, evcil hayvanınıza özel bir çalma listesi oluşturmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanından pek çok insan, Spotify’ın bu yeni özelliğini oldukça beğendiğini söylüyor. Peki sizler evcil hayvanınız için oluşturulacak bu özel çalma listesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.