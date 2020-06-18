DC Comics'ten Spotify'a Özel Podcastler Geliyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik dinleme platformu olan Spotify, özel bir podcast için çalışmalar yürütüyor. Bu podcast, çizgi roman devi DC Comics iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Yayın tarihiyse belli değil.

Var olan neredeyse bütün medya organları bir şekilde kendilerini internete adapte etmeyi başardı. Televizyonun yerini YouTube, Twitch gibi platformlar alırken internet siteleri, sosyal medya ve bloglar da çok uzun süredir gazetelerin yerini tutuyordu. Son olarak da podcastler radyo yayınlarının yerini alıyor.

Marvel, kendi karakterlerinin podcastleriyle bu alana da el atmıştı. Daha önce gerçek bir sanatçıyla eşleştirdikleri bir kahraman yaratmayı planlayan firma için bu şaşırtıcı değildi. DC Comics de rakibinden geri kalmamak için aynı yolu izleyecek.

Uzun süreli sözleşme yapılacak:

Gelen bilgilere göre DC Comics, Spotify’a özel olarak kendi karakterlerinin podcastlerini yapacak. Sesli olarak anlatılacak DC hikâyelerinde başrollerde Batman, Joker, Superman, Wonder Woman gibi karakterler yer alacak.

Ek olarak yayın devinden gelen açıklamaya göre Warner Bros.’un 'zamana meydan okuyan daha geniş bir seçkisinden hikâyeler' de podcastlere uyarlanacak. Öte yandan anlaşmanın şartları ya da ilk yayının ne zaman yapılacağı, hangi karakterlerin hikâyelerinin anlatılacağı bilinmiyor. Sözleşme hakkındaki tek bilgi uzun süreli olacağından ibaret.

Bölümlerin hazırlanması, reklamı ve yayınlanmasından Warner Bros.’un alt firmalarından biri olan Blue Ribbon Content sorumlu olacak. Eserlerin oluşturma ve yapım kısmında da aynı firma görev yapacak.

Spotify, müşteri yelpazesini genişletiyor:

Bu partnerlikler Spotify’ın podcast alanında son dönemde gerçekleştirdiği yüksek kalite içerik hamlelerinin bir parçası olarak görülüyor. Firma, yılın başlarında da kendi spor ve eğlence içerikleri için The Ringer’ı satın alma yoluna gitmişti.

Spotify’da yayınlanan bir başka önemli içerikse Joe Rogan Experience olmuştu. Firmadan gelen açıklamaya göre 1 Eylül'den itibaren bu içerikler platformda yerini alacak. Böylece Spotify, müzik dinlemek dışında da platformun kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.