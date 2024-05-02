Spotify, ücretsiz planda da yer verdiği şarkı sözleri bölümünü Premium'a özel yaptı. Ücretsiz planda artık sınır var.

Bir yandan platforma gelecek yeni özellikleri, abonelik planlarını ve diğer değişiklikleri beklerken öbür yandan da bunları kullanıcı dostu yapmasını umduğumuz Spotify, maalesef yolunmadık tüy bırakmayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru şirket, şarkı sözlerini göstermek gibi basit bir özelliği bile ücretli yapma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tabii pek çok kişi buna inanmak istemedi ve Spotify da konu hakkında yorum yapmayıp sessizliğini aylarca koruyunca iddialar da unutuldu gitti. Fakat korkulan oldu. Spotify’ın ücretsiz planında artık her şarkının sözlerini görmek mümkün değil. Sadece birkaç şarkının sözlerini görebiliyorsunuz ve onun ardından aylık sınıra ulaştığınız belirtiliyor.

Oynatma tuşuna basmak ne zaman Premium’a dahil olur?

Spotify’da eğer ücretsiz planı kullanıyorsanız, istediğiniz bir şarkıyı açıp sözlere geldiğinizde tamamını göremiyorsunuz. Yani Premium’da olduğu gibi sözler akmıyor. Bunun için “Şarkı sözlerini göster” butonuna dokunmanız gerek. Bunu ilk kez yaptığınızda Spotify, artık şarkı sözlerinde aylık bir sınır olduğuna yönelik bir uyarı gösteriyor.

Söz konusu uyarı, sözleri her görüntülediğinizde bu sınırdan düşüldüğünü söylüyor ve sınırsız şekilde görüntüleme için sizi Premium’a yönlendiriyor. Aylık limitinizi doldurduğunuzda ise şarkı sözü görüntüleme yerine “Bu aya ait şarkı sözü sınırına ulaştın.” uyarısını ve “Bilgi edin” butonunu görüyorsunuz. Bu butona bastığınızda ise uygulama, sizi Premium satın alma sayfasına yönlendiriyor. Pek çok kişinin keyfini kaçıran bu gelişme hakkında sizin düşünceleriniz neler?