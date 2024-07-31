Spotify, mayıs ayında şarkı sözlerini ücretli abonelere özel yapmıştı. Gelen tepkilerin ardından bu karardan geri adım atıldı.

Spotify, geçtiğimiz mayıs ayında çok tartışmalı bir karar alarak normalde herkese gösterilen şarkı sözlerini Premium’a özel yapmıştı. Bu kararla ücretsiz kullanıcılar, ayda sadece 3 şarkının sözlerini görüntüleyebiliyordu. Bu hamle, şirketin daha fazla ücretli abone çekme çabalarının bir parçasıydı.

Ancak şarkı sözlerini ücretli yapmak, çok büyük tepki gördü. Gelen şikâyetlerin ardından şirket, kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Şarkı sözleri yeniden ücretsiz olacak ancak sınırlama olup olmayacağı belli değil

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla ücretsiz kullanıcılar, şarkı sözlerine yeniden ulaşmaya başlayacaklar. Herkese gelmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirtelim. Bu geri adımın, gelen büyük tepkilerin ardından kullanıcıları mutlu edeceğini söylemek mümkün.

Bir şirket sözcüsü, TechCrunch’a yaptığı açıklamada sürekli testler gerçekleştirdiklerini, bu yüzden özelliklerde değişiklikler yapabileceklerini aktardı: “Spotify’da sürekli olarak testler gerçekleştiriyoruz. Bu, özelliklerimizin kullanılabilirliğinin katmanlar, pazarlar ve cihazlar arasında değişebileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde şarkı sözlerinin kullanılabilirliğini ücretsiz kullanıcılar için genişleteceğiz.”

Başta da belirttiğimiz gibi mayıs ayındaki kararla şarkı sözü görüntüleme 3 şarkıyla sınırlanmıştı. Şirket, yeni hamleleri kapsamında bu konuda nasıl bir değişiklik yapacağını açıklamaktan kaçındı. Ancak her türlü 3’ten fazla şarkı olacağını söylememiz mümkün. Gelen tepkilerin ardından eğer bir sınırlama olacaksa bu sayının çok daha fazla olacağını tahmin edebiliriz.