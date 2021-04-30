Sputnik V Aşısı İçin "Acil Kullanım Onayı" Verildi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı için "acil kullanım onayı" verildiğini açıkladı.

Son bir yılımızı adeta esir alan COVID-19 salgınına karşı en büyük umut olan aşılarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verildiğini açıkladı.

Kısa süre önce Türk ilaç şirketi VisСoran tarafından Türkiye'de de üretiminin gerçekleştirileceği açıklanan Sputnik V aşısı için acil kullanım onayının verildiği hem Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından resmi web sitesinin yayımlanan bir duyuru ile hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan bir tweet ile duyuruldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verildiğini şu açıklama ile duyurdu:

"Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan ve kamuoyunda “Sputnik V” olarak bilinen “Gam-COVID-Vac Kombine Vektör Aşı, I.M. Enjeksiyonluk Çözelti, Komponent I-0,5 mL/doz + Komponent II-0,5 mL/doz” isimli aşı, halka hızlı erişiminin sağlanması için “Acil Kullanım Onayı” kapsamında değerlendirilmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyla ilgili olarak paylaşmış olduğu tweette, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadelerine yer verdi.