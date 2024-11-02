S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri detaylarıyla paylaşıldı.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl için sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri duyuruldu.

Oyunseverlerin dikkatini çekecek nitelikteki bu gereksinimler, farklı donanımlara sahip oyuncuların da oyundan keyif alabilmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor.

Minimum ve önerilen gereksinimler belirlendi

S.T.A.L.K.E.R. 2, minimum düzeyde bir deneyim sunmak için Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaç duyuyor. Oyunun çalışması için AMD Ryzen 5 1600X ya da Intel Core i5-7600K işlemcisi ile birlikte 8 GB RAM ve AMD Radeon RX 580 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 gibi bir ekran kartı öneriliyor. 150 GB depolama alanı ve SSD kurulumu ise zorunlu tutuluyor.

Sistem gereksinimlerinde minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD

Sistem gereksinimlerinde önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD"

Önerilen sistem gereksinimleri ise biraz daha üst düzey. Bu sürüm için AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemcileri, 16 GB RAM ve daha güçlü grafik kartları olan NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ya da GTX 1080 Ti ile birlikte bir SSD gerekiyor. 20 Kasım'da çıkacak olan S.T.A.L.K.E.R. 2, Xbox Series platformunda oynanabilecek ve Xbox Game Pass ile de ilk günden itibaren erişilebilir olacak.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fragmanı: