Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, pandemi ve çip krizi nedeniyle gittikçe düşen küresel otomobil satışlarına dair beklentilerini açıkladı. Açıklamaya göre hedeflenen toparlanma, çip krizinin sürmesi nedeniyle 2 sene boyunca devam edecek.

2020’nin mart ayında COVID-19 salgınının başlaması, her sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de üretimi oldukça azalttı. Çip sorununun da başlaması, bu azalmanın tuzu biberi oldu. Bununla birlikte satışların da azalması sektörün ne zaman toparlanacağına dair soruları artırırken konuya hakim bir kuruluştan açıklama geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, küresel bazda hafif araç satışlarında beklenen toparlanmanın çok yakın olmadığını ifade etti. Yarı iletken sıkıntısının önümüzdeki 2 yıl içinde hafif araç satışlarındaki toparlanmayı azaltacağını ifade eden şirket, önceden ve şu anda beklenen büyüme oranlarını da paylaştı.

2023 sonunda 90 milyona ulaşılabilir

Çip krizi, yarı iletken krizi gibi isimlerle bildiğimiz, şu anda devam eden yarı iletken madde kıtlığı; otomobil sektörünü satış bakımından olumsuz etkiledi. Bunun COVID-19 sonrası toparlanmayı etkileyeceğini açıklayan Standard & Poor's, hafif araç satışlarının 2021'de yıllık %2 ila %4 arasında artmasını beklediğini ifade etti. Çip krizi öncesinde bu oran, %8 ila %10 arasındaydı.

Yine şirketin beklentilerine göre bu yıl hafif araç satışları, 80 milyon adetin altında kalacak. Halbuki kriz öncesinde bu sayının 85 milyona ulaşması öngörülüyordu. Aynı kaynaktan öngörülere göre çip krizi, 2022 yılına kadar sürecek. Bu nedenle seneye 87 milyona ulaşacağı düşünülen satış sayısı 84 milyon olacak şekilde düzenlendi. S&P, yarı iletken tedariği kısıtlamalarının yavaş yavaş hafiflemesiyle birlikte hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşabileceğini not etti.