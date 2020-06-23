Bir Star Wars hayranı, geçtiğimiz yıl vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker’daki Rey vs. Palpatine düellosuna Disney'in unuttuğu ancak hayranların görmek istediği küçük bir detay ekledi. Ortaya çıkan yeni video, pek çok Star Wars hayranının beğenisini kazandı.

İlk kez 1977 yılında yayınlanan ve günümüzde bile devam ederek dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayrana sahip olan bilim kurgu serisi Star Wars, izleyenleri içine çeken bir dünyaya sahip. Devasa bütçeler ayrılarak çekilen yapımların her biri gişede rekorlar kırıyor.

Star Wars serisinin gişe rekortmeni filmlerinden bir tanesi de geçtiğimiz yıl vizyona giren Star Wars: The Rise of Skywalker’dı. Yaklaşık 275 milyon dolar bütçeyle çekilen 2 saat 22 dakika uzunluğundaki film, gişede 1 milyar dolar barajını aşan beşinci Star Wars yapımı olarak Disney’in yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

Bir hayran, The Rise of Skywalker’daki Rey vs Palpatine düellosuna Forche Ghost’ları ekledi:

Çoğu Star Wars hayranının eleştirdiği filmde pek çok ikonik sahne bulunuyor ancak bir tanesi var ki yıllarca unutulmayacak cinsten. Rey ile Palpatine’in karşı karşıya geldiği düellodan bahsediyoruz. Hani şu Palpatine’in “Ben, bütün Sith’lerim” dediği, Rey’in “Ben de bütün Jedi’larım” diye yanıtladığı sahne. İşte bu sahne, bir Star Wars hayranı tarafından yeniden düzenlendi.

Star Wars: The Rise of Skywalker, 20 Aralık 2019 tarihinde vizyona girmişti. Film, gişede istenen başarıyı yakalamış olsa da serinin hayranlarını tam olarak tatmin etmemişti. Öyle ki yapım; Rotten Tomatoes’ta %51, IMDb’de 10 üzerinden 6,7 puan alabildi. Yapımcı firma Disney, hayranların görmek istediği şeyleri vermeyince bu tür hayran yapımı videolar ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan bu videoda, filmdekinden farklı olarak gerçek Force Ghost’ları görüyoruz. Skywalker, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi ve Yoda, bu videoda hepsi genç Jedi Knight’ın Dark Lord of Sith’i alt etmesine yardım ediyor. Star Wars hayranlarına duygusal anlar yaşatacak bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Rey vs Palpatine (Force Ghost Edit) 2.0