Starfield'ın Konsept Tasarımına Ait Görüntüler Paylaşıldı

Duyurulduğu günden bu yana büyük bir merak uyandıran Starfield oyunundan yeni görüntüler geldi. Bir Reddit kullanıcısı, Starfield'ın YouTube videosunda yakaladığı ekran görüntüleriyle uzay gemisinin içine dair konsept tasarımlarını paylaştı.

Bethesda Games Studios tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma oyunu Starfield, duyurulduğu günden bu yana oyun severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Oyunla ilgili ortaya çıkan her yeni fragmanlar ve hakkında çıkan yeni detaylarda heyecanı tavana çıkarttı.

Oyunun geliştiricisi olan Bethesda da bu heyecanı bizlerle paylaşıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde oyundan esinlenilerek bir akıllı saat bile tasarladılar. Şimdiye kadarki en gerçekçi uzay oyunlarından biri olması beklenen Starfield, şimdiden kendine bir hayran kitlesi yaratmış durumda. Merakımızı artıracak son hamle ise bugün Reddit’ten geldi.

Konsept tasarımları Reddit’te paylaşıldı

Starfield’ın ses yönetmeni Mark Lambert ve bestecisi Inon Zur, geçtiğimiz ayın sonlarında YouTube üzerinde paylaşılan bir videoda, oyunun ses tasarımıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak veidonun bir noktasında oyunun konsept tasarımına ait görüntüler olduğunu fark eden Reddit kullanıcısı, aldığı ekran görüntülerini Reddit üzerinden paylaştı. Yaşanan bu olayın ardından, Starfield’daki uzay gemisinin iç tasarımları ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde görülmüş oldu.

Yukarıda görmüş olduğunuz ilk görselde, Starfield uzay gemisinin içinde yer alan bazı detayları görebilirsiniz. Bu, şimdiye kadar ilk kez gerçekleşiyor çünkü şimdiye kadar ortaya çıkan fragman ve görüntülerde yalnızca keşfedeceklerimizi odaklanılıyordu. Şimdi ise gezegenleri ve yıldızları keşfedebileceğimiz araçla ilgili fikirlerimiz var.

Oyunda yapabileceklerimizle ilgili fikir edinmemize yardımcı olan bu görselde ise kaynak yapıyor gibi görünen bir kişi yer alıyor. Her ne kadar oyundaki görevler ve yapılacaklarla ilgili açıklanan fazla bir bilgi olmasa da bu görsel oyunun sanıldığından çok daha kapsamlı olabileceğinin bir göstergesi olabilir.

Görüntülerde bir diğer dikkat çeken şey; oyunun Alien ve Fallout oyunlarının bir karışımı gibi görünmesi oldu. Uzay gemisinin içi ne çok pis ve dağınık ne de çok fütüristik bir havası var. Yani aslında tam olması gerektiği gibi bir dengeye sahip.

Ancak yine de oyunun son halini görmek için biraz daha beklememiz gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Starfield’ın 11 Kasım’da düzenlenecek canlı yayın etkinliği ile birlikte Xbox ve bilgisayar oyuncularının beğenisine sunulması bekleniyor.

Biz konsept tasarımını oldukça beğendik, alışılmışın biraz daha dışına çıkılarak hoş bir iş ortaya çıkartılmış gibi görünüyor. Özellikle ışık ve gölge oyunlarıyla başarılı bir ambiyans yaratıldığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar bildiklerimize ek olarak, uzay gemisiye ilgili yeni detayları ortaya çıkaran görüntüleri nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.