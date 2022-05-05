Uydular aracılığı ile internet erişimi sunan Starlink, taşınabilir hale getirildi. Aboneler artık, aylık ekstra ödemeler aracılığıyla internet antenlerini araçlarındaki çakmaklık girişi aracılığıyla da kullanabilecekler.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in yıllardır üzerinde çalıştığı uydu interneti projesi Starlink ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, müşterilerine özel bir "taşınabilirlik" seçeneği sunmaya başladı. Bu seçenek, Starlink abonelerinin nereye giderlerse gitsinler internet antenlerini yanlarında taşımalarına ve aktif olarak kullanmalarına yardımcı oluyor. Bu seçenek, özellikle de uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı şu günlerde çok konuşulacak gibi görünüyor.

Starlink mühendisleri, antenler üzerinde özel bir çalışma yaparak bu ürünlerin araç çakmaklıklarında da çalışabilmesine imkan tanımış durumdalar. Antenle birlikte sunulan ufak bir aparat, cihazın araç içerisinde de çalışmasına ve haliyle de daimi internet hizmetine imkan tanıyor. Üstelik bu özelliğin kullanılabildiği için devasa ödemelere ihtiyaç duyulmuyor. Starlink aboneleri, ayda 25 dolarlık ek ödeme ile antenlerini araçlar için uygun hale getirebilirler.

Hareket halindeyken kullanılamıyor

Starlink'in uyduları taşınabilir hale gelmiş olsa da internet hizmetinden faydalanabilmek için sabit bir şekilde durulması gerekiyor. Ancak Starlink'in araç içerisinde yüksek kalitede hizmet sunabildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu durum pek çok kişi tarafından önemsenmeyebilir gibi görünüyor. Neticede hem gezmeyi seven hem de uzaktan çalışan bir Starlink abonesi, artık nereye giderse gitsin internet erişimine sahip olacak.

Starlink'in taşınabilir hale gelmiş olması, enerji tüketimi noktasında kafanızı karıştırmış olabilir. Neticede araç akülerinin belirli bir kapasiteleri var. Starlink mühendisleri bu durumu da düşünmüş durumdalar. Elon Musk tarafından yapılan bir açıklamaya göre yazılım güncelleme çalışmaları devam ediyor ve enerji tüketiminin minimal seviyelere düşürülmesi için uğraşılıyor. Üçüncü taraf kaynakların yapıp internette paylaştığı testlerse mühendislerin doğru yolda olduğunu gözler önüne seriyor. Zira geçtiğimiz yıl 80-100W enerji tüketen antenler, şimdilerde 60-70W tüketim yapıyor.

Starlink uydusu yeterince verimli mi?

60-70W tüketim değerini tam olarak anlamamış olabilirsiniz. Bunu şöyle izah edebiliriz; 5.000 mAh bataryası olan bir akıllı telefonu 5W gücündeki bir şarj aletine bağladığınızda, 1 saatlik enerji tüketiminiz 25W olur. Yani bir Starlink anteninin harcadığı enerji, bir akıllı telefonun bir saatte harcadığı enerjinin neredeyse 2,5 katı olarak yorumlanabilir. Yeni nesil karavanlarda güneş panellerinin kullanıldığını ve büyük aküler kullanıldığı gerçeğini de göz önünde bulundurursak, Starlink tüketiminin bu durumda bile idare eder seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz.