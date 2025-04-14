Bir Steam Deck Prototipi, Akıl Almaz Fiyata Satıldı

Yıllar önce üretilmiş olan bir Steam Deck prototipi, rekor sayılabilecek bir fiyata satıldı. Ürünü kimin satın aldığı, kimin Valve'dan sızdırmayı başardığı ise şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, bundan çok uzun zaman önce "Steam Deck" olarak isimlendirdiği el konsolunu satışa sundu. Ancak bu konsol, şimdi çok ilginç bir mesele ile gündem oldu.

Bir Steam Deck prototipi, eBay isimli e-ticaret platformun rekor sayılabilecek bir fiyata satıldı. Ürünün piyasaya sürülmeden önceki bir versiyonunu gösteren el konsolu, aslında satışa sunulan ürüne oldukça benziyordu. Bir meraklı, bu ürün için tam 2.000 dolar ödeme yapmayı kabul etti.

İşte 2.000 dolara satılan Steam Deck prototipi

Yukarıda gördüğünüz Steam Deck prototipi, şirket tarafından "Engineering Sample 34" olarak isimlendirilmiş gibi görünüyor. Arka kısımdaki etikette satış için olmadığı özellikle vurgulanan konsolun nasıl elden ele dolaştığı ve en sonunda da açık artırmaya çıkarıldığını kimse bilmiyor. Bazı kaynaklar, Valve'ın bu işin peşine düşebileceğini söylüyorlar.

Bugün piyasadaki en pahalı Steam Deck, sadece 649 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ancak bu prototipi satın alan kişi, bir şekilde bu ürünün katbekat değerli olduğunu düşünmüş durumda. Son olarak, ürünü eBay'de satın alan kişinin kim olduğunun bilinmediğini söyleyelim.