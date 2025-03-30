Sadece Steam Deck'te yer alan SteamOS işletim sistemine sahip ilk üçüncü parti el konsolu Lenovo Legion Go S satışa sunuluyor.

Lenovo’nun Valve’ın SteamOS işletim sistemiyle gelecek ilk üçüncü parti el konsolu olan Legion Go S, duyurulan ilk fiyatından 50 dolar daha pahalıya 549,99 dolardan ön siparişe açıldı.

CES 2025’te Steam Deck’e rakip olarak 499,99 dolar fiyat etiketiyle tanıtılan cihaz, ön siparişe 50 dolar zamlı bir şekilde açılmasıyla kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda.

Açıklanan fiyatından 50 dolar daha pahalı

Başlangıçta 399 dolarlık LCD Steam Deck ile 549 dolarlık OLED model arasında konumlanması planlanan Legion Go S, artık Steam Deck OLED ile aynı fiyat aralığında yer alıyor ve bu durum rekabeti de artırıyor.

Lenovo bu noktada Legion Go S'i hall efektli joystickler, ayarlanabilir tetikler ve değişken yenileme hızına sahip ekran gibi özelliklerle Valve’ın el konsoluna karşı daha güçlü bir el konsolu olarak konumlandırıyor.

Yakın süreçte Türkiye'ye de gelebilir

8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan Legion Go S, 1920 x 1200 çözünürlüğü, 16:10 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızına sahip. Orijinal Legion Go’dan farklı olarak, bu modelin kontrolleri çıkarılamıyor. 740 gram ağırlığıyla da önceki modelden daha hafif.

Lenovo, kullanıcılara AMD Ryzen Z2 Go veya Z1 Extreme işlemcileri arasında seçim yapma imkânı da sunuyor. Cihaz ayrıca 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama desteği sunuyor.

Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair şu aşamada bir bilgi olmasa da Lenovo'nun önceki el konsollarını Türkiye'de resmî olarak satışa açması nedeniyle bu cihazın da yakın süreçte gelmesini bekliyoruz.

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