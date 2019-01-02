Steam'den Windows XP'ye: Hoşçakal, Olacaklar Sensiz Olsun

Windows XP'nin piyasaya çıkışıyla aynı gün doğan bir bebek, bugün tam 17 yaşında. Şu ana dek birçok uygulama ve yazılımın terk-i diyar eylediği Windows XP'nin tabutuna bir çivi de Steam'den geliyor. Günümüzde Windows XP kullanan bilgisayar oranının %4'e kadar gerilemesi sonrasında Steam de desteği geri çekmeye karar verdi.
2019 yılının henüz belirlenmemiş bir tarihinde, Windows XP ve Vista için Steam desteği kesilecek. Bugün Steam kullananların sadece %0.12'sinin Windows XP kullandığını düşünürsek, Steam'in şu ana dek elinden geleni yaptığını da söylememiz gerek.
Windows XP ve Vista için yolun sonuna gelinmiş olsa da Windows 7 kullanıcılarının endişe etmesine hiç gerek yok. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir ankette, Windows 7 kullanıcılarının büyük bir kitleyi oluşturduğunu belirlemişti. Bu istatistiğin git gide düşmesi olası ancak en az 5-6 yıl daha Windows 7 desteği sürecektir.