Steam'den Windows XP'ye: Hoşçakal, Olacaklar Sensiz Olsun

Valve, Steam için uzun süredir sunduğu işletim sistemi desteğinde en sonunda sınırlamaya gitmeye karar verdi.

Windows XP'nin piyasaya çıkışıyla aynı gün doğan bir bebek, bugün tam 17 yaşında. Şu ana dek birçok uygulama ve yazılımın terk-i diyar eylediği Windows XP'nin tabutuna bir çivi de Steam'den geliyor. Günümüzde Windows XP kullanan bilgisayar oranının %4'e kadar gerilemesi sonrasında Steam de desteği geri çekmeye karar verdi.

2019 yılının henüz belirlenmemiş bir tarihinde, Windows XP ve Vista için Steam desteği kesilecek. Bugün Steam kullananların sadece %0.12'sinin Windows XP kullandığını düşünürsek, Steam'in şu ana dek elinden geleni yaptığını da söylememiz gerek.

Windows XP ve Vista için yolun sonuna gelinmiş olsa da Windows 7 kullanıcılarının endişe etmesine hiç gerek yok. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir ankette, Windows 7 kullanıcılarının büyük bir kitleyi oluşturduğunu belirlemişti. Bu istatistiğin git gide düşmesi olası ancak en az 5-6 yıl daha Windows 7 desteği sürecektir.