Steam'de dün tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşıldı. Bu rekorun kırılmasında yeni çıkan oyunların etkisi büyük.

Steam, dünyanın en büyük oyun platformu konumunda. Her gün milyonlarca insan bu platform aracılığıyla farklı oyunları deneyimliyor. Durum böyle olunca da sık sık Steam’de oyuncu rekoru kırıldığını görüyoruz.

Dün, bir kez daha rekor kırıldı. Steam’deki oyuncu sayısı 8 Aralık günü akşam 17.00 sularında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rekor, 39 milyon oldu

Dün ulaşılan seviyeyle birlikte Steam’de tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısı artık 39 milyon 205 bin 447 olarak kayıtlara geçti. Tabii ki daha sonra düşerek daha normal seviyelere geldi. Bu haberin yazıldığı sırada platformda 23 milyon civarı oyuncu var.

Rekorun sık sık kırıldığını söylemiştik. Eylülde oyuncu sayısı 38 milyon seviyelerini geçerek rekor kırmıştı. Kasım sonu ise 38 milyon 900 bin civarlarına kadar çıkmıştı. Dün de rekor nihayet kırılmış oldu. Yeni rekora ulaşılmasında Path of Exile 2 ve Marvel Rivals gibi birden çok ilgi gören yeni oyunların etkisi büyük.

Steam’de her geçen gün oyuncu ve oyun sayısının arttığını düşündüğümüzde bu rekorları çok daha uzun süre görmeye devam edeceğiz. Bakalım 39 milyonluk rekor ne kadar dayanabilecek.