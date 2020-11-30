Steam'de Fiyaıt Yüzde 80'den Fazla Düşen 10 Oyun

Steam Sonbahar İndirimi'nin son günlerine yaklaşırken sizlere yüzde 80 ve daha fazla indirime giren 10 oyun listeleyeceğiz. Bu oyunların büyük kısmı, dönemininin büyük ses getiren yapımları arasında bulunuyorlar ve hala son derece güzel grafikleriyle dikkat çekiyorlar.

Steam'in her sene düzenlediği Sonbahar İndirimi, bu sene de 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında devam ediyor. 2 gün sonra bitecek indirim döneminde sizlere uygun fiyatlı bazı oyun listeleri yapmaya çalıştık. Bugün ise yeni bir indirimli oyun listesiyle karşınızdayız.

Türkiye'ye özel fiyat politikası sayesinde ülkemizde çok sayıda takipçisi olan Steam, indirim sezonlarında da oyuncuları mutlu etmeyi başarıyor. Bugün sizlere Steam Sonbahar İndirimi'nde yüzde 80 ve üstünde indirime girmiş 10 oyunu listeleyeceğiz. Sizler de listelediğimiz oyunlara göz atarak bu güzel fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Steam'de yüzde 80'den fazla indirim almış 10 oyun

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: Yüzde 84 - İndirimli fiyatı: 31,84 TL

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 6,20 TL

Normal fiyatı: 279 TL - İndirim oranı: Yüzde 88 - İndirimli fiyatı: 33,59 TL

Normal fiyatı: 129 TL - İndirim oranı: Yüzde 90 - İndirimli fiyatı: 12,90 TL

Normal fiyatı: 89 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 17,80 TL

Normal fiyatı: 134 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 26,80 TL

Normal fiyatı: 112,48 TL - İndirim oranı: Yüzde 18 + Yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 16,90 TL

Normal fiyatı: 102 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 20,40 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

Normal fiyatı: 133 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 26,60 TL