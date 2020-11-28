Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 TL Altına Alınabilir 10 Oyun

Steam Sonbahar İndirimi, tüm hızıyla devam ederken, bugün sizlere bu dönemde sağlam indirime girmiş ve bunun sonucunda 10 TL'nin altına düşmüş 10 oyunu listeleyeceğiz. Bu oyunlar, genel olarak eski sayılabilecek oyunlar olsalar da kendi dönemlerinin en başarılıları arasında yer alıyorlar.

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