Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 TL Altına Alınabilir 10 Oyun

25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Steam Sonbahar İndirimi, hız kesmeden devam ediyor. Binlerce oyunda devasa indirimler sunan Steam, Türkiye'ye özel fiyat politikasıyla da Türk oyuncuları memnun ediyor. Bugün sizlere, Steam Sonbahar İndirimi'ni değerlendirmek isteyen, ancak çok fazla harcama yapamayacak olan kişiler için bir liste hazırladık.
Bugün sizlere; Steam Sonbahar İndirimi'nde satın alabileceğiniz, aldığı büyük indirim sonucu 10 TL ve altına düşmüş 10 oyun sıralayacağız. Hazırsanız listemize başlayalım:
Steam'de 10 TL altına alınabilecek 10 oyun
Don't Starve Together
Normal fiyatı: 24 TL - İndirim oranı: yüzde 66 - İndirimli fiyatı: 8,16 TL
Outlast 2
Normal fiyatı: 50 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 10 TL
Metro 2033 Redux
Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 6,20 TL
Just Cause 3
Normal fiyatı: 45 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 6,75 TL
Tomb Raider
Normal fiyatı: 34,99 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 5,24 TL
This War of Mine
Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
Normal fiyatı: 59 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 8,85 TL
F1 2018
Normal fiyatı: 24 TL - İndirim oranı: yüzde 66 - İndirimli fiyatı: 8,16 TL
GRID
Normal fiyatı: 40 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 10 TL
Spec Ops: The Line