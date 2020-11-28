Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 TL Altına Alınabilir 10 Oyun

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Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 TL Altına Alınabilecek 10 Oyun

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Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 TL Altına Alınabilecek 10 Oyun
Steam Sonbahar İndirimi, tüm hızıyla devam ederken, bugün sizlere bu dönemde sağlam indirime girmiş ve bunun sonucunda 10 TL'nin altına düşmüş 10 oyunu listeleyeceğiz. Bu oyunlar, genel olarak eski sayılabilecek oyunlar olsalar da kendi dönemlerinin en başarılıları arasında yer alıyorlar.

25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olan Steam Sonbahar İndirimi, hız kesmeden devam ediyor. Binlerce oyunda devasa indirimler sunan Steam, Türkiye'ye özel fiyat politikasıyla da Türk oyuncuları memnun ediyor. Bugün sizlere, Steam Sonbahar İndirimi'ni değerlendirmek isteyen, ancak çok fazla harcama yapamayacak olan kişiler için bir liste hazırladık.

Bugün sizlere; Steam Sonbahar İndirimi'nde satın alabileceğiniz, aldığı büyük indirim sonucu 10 TL ve altına düşmüş 10 oyun sıralayacağız. Hazırsanız listemize başlayalım:

Steam'de 10 TL altına alınabilecek 10 oyun

Don't Starve Together

Normal fiyatı: 24 TL - İndirim oranı: yüzde 66 - İndirimli fiyatı: 8,16 TL

Outlast 2

Normal fiyatı: 50 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 10 TL

Metro 2033 Redux

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 6,20 TL

Just Cause 3

Normal fiyatı: 45 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 6,75 TL

Tomb Raider

Normal fiyatı: 34,99 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 5,24 TL

This War of Mine

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Normal fiyatı: 59 TL - İndirim oranı: yüzde 85 - İndirimli fiyatı: 8,85 TL

F1 2018

Normal fiyatı: 24 TL - İndirim oranı: yüzde 66 - İndirimli fiyatı: 8,16 TL

GRID

Normal fiyatı: 40 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 10 TL

Spec Ops: The Line

Normal fiyatı: 24 TL - İndirim oranı: yüzde 66 - İndirimli fiyatı: 8,16 TL
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