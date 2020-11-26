Epic Games Muhteşem Cuma Başladı: İndirime Giren 10 Oyun

Epic Games, yüzlerce oyunda yüzde 75'e varan indirimlerin olduğu Muhteşem Cuma 2020 İndirimi'ni başlattı. İndirim, 3 Aralık'a kadar devam edecek.

Her sene kasım ayının son haftasındaki Cuma günü başlayan ve en büyük alışveriş çılgınlığı olarak kabul edilen "Black Friday", bu sene oyun platformlarında da fazlasıyla etkili oluyor. Steam'in dün başlattığı Sonbahar İndirimi, oyuncuları fazlasıyla memnun ederken, ücretsiz verdiği oyunlarla Steam’e sağlam bir rakip olan Epic Games Store da "Muhteşem Cuma İndirimi 2020"yi başlattı.

26 Kasım'da başlayan ve 3 Aralık'a kadar devam edecek olan Muhteşem Cuma İndirimi'nde seçili oyunlarda ve DLC'lerde yüzde 75'e varan indirimler yapıldı. Eğer sizler de aradığınız oyunu uygun fiyatlı olarak Steam'de bulamıyorsanız, bir diğer oyun platformu Epic Games'in indirimlerine girip göz atmak isteyebilirsiniz. Bizler de sizlere Epic Games'in "Muhteşem Cuma İndirimi 2020"de sağlam indirime girmiş 10 oyunu listeleyeceğiz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Epic Games Muhteşem Cuma İndirimi 2020'de sağlam indirime girmiş 10 oyun

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 67,25 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 88,77 TL

Normal fiyatı: 219 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 54,75 TL

Normal fiyatı: 49 TL - İndirim oranı: %50 - İndirimli fiyatı: 24,50 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

Normal fiyatı: 260 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 52 TL

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL

Normal fiyatı: 25 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 7,50 TL

Normal fiyatı: 49 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 12,25 TL