Daha önce iki kez film olarak karşımıza çıkan Hayvan Mezarlığı, bu kez Stephen King'in orijinal eserinde olmayan bir prequel ile karşımıza çıkacak. Yeni uyarlamanın yayınlanacağı platform ise Paramount+ olacak.

Korku/gerilim kategorisinin en ünlü yazarlarından Stephen King’in Pet Sematary (Hayvan Mezarlığı) kitabı bir kez daha uyarlanıyor. Şu ana kadar CBS All Access olarak hizmet veren ancak önümüzdeki aydan itibaren Paramount+ olarak yeniden anlandırılacak abonelik temelli yayın ağında yayınlanacak yeni Hayvan Mezarlığı uyarlaması, 2019’da vizyona giren filmin öncesini konu alacak.

Daha önce pek çok kitabı dizi ya da film olarak uyarlanan Stephen King, Hayvan Mezarlığı için “kariyeri boyunca yazdığı tüm romanlar arasında en korkutucusu” ifadesini kullanmıştı. İlk kez 1989 yılında beyaz perdeye uyarlanan yapım, dönemine göre beklentileri karşılamayı başarmıştı. Bununla birlikte 2019 yılında vizyona giren yeni Hayvan Mezarlığı filmi, pek çok kişi için hayal kırıklığından ibaretti.

Stephen King’in Hayvan Mezarlığı kitabında bir prequel bulunmuyordu

Evlerinin yakınında bulunan eski bir mezarlıkta hem baştan çıkarıcılık hem de dehşet ile karşılaşan bir aileyi merkezine alan Hayvan Mezarlığı, gerçekten de pek çok ürkütücü ve rahatsız edici imgelere sahip bir dünya sunuyor. Dolayısı ile Hayvan Mezarlığı’nın “gerilmeyi” sevenler için iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Paramount+’ın “prequel” yapımında 2019 yılında vizyona giren filmin yapımcısı Lorenzo di Bonaventura ile azarı Jeff Buhler, bir kez daha bir araya gelecek. Yapım, daha önce görmüş olduğumuz hikayelerin öncesini anlatacağından içeriği hakkında bir tahminde bulunmak zor. Bununla birlikte Stephen King’in orijinal eserinde bir prequel bulunmadığını, dolayısı ile yapımcıların markaya “kendi hikayeleriyle” devam edeceğini belirtelim.

2019'da vizyona giren Hayvan Mezarlığı filminin fragmanı